Stand: 24.06.2024 14:54 Uhr Tag des offenen Denkmals: Anmeldungen noch bis Ende Juni möglich

Noch bis zum 30. Juni können Denkmaleigentümer, Fördervereine oder Bürgerinitiativen sich für den Tag des offenen Denkmals anmelden. Auf der Internetseite der Kulturaktion können Veranstaltung eingetragen werden, die ab August das bundesweite Programm zum Tag des offenen Denkmals ergeben, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) am Montag in Bonn ankündigte. Der bundesweite Tag des offenen Denkmals findet in diesem Jahr am 8. September statt. Das Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte" solle die Suche nach authentischen Zeugnissen vergangener Lebenswelten anregen, erklärte die Stiftung. Der "Tag des offenen Denkmals" wurde 1993 in Deutschland ins Leben gerufen. | Sendebezug: | 24.06.2024 14:30 | NDR Kultur