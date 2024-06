Stand: 17.06.2024 14:39 Uhr Joanna Warsza wird neue Stadtkuratorin in Hamburg

Joanna Warsza wird zum Oktober dieses Jahres Hamburgs neue Stadtkuratorin. Die international renommierte Kuratorin soll in den kommenden fünf Jahren die Kunst im öffentlichen Raum weiterentwickeln und mit künstlerischen Projekten Diskussionen zu städtischen und gesellschaftlichen Fragestellungen anstoßen, wie die Kulturbehörde am Montag mitteilte. "In den gegenwärtigen angespannten politischen Zeiten glaube ich besonders daran, dass Kunst uns hilft, Isolation und Spaltung zu überwinden", sagte Warsza, die 1976 in Warschau geboren wurde. Mit Warsza haben die Kulturbehörde und Kunsthaus Hamburg das experimentelle Hamburger Stadtkuratorin-Programm neu aufgesetzt und auf eine Amtszeit von fünf Jahren angelegt.| Sendebezug: | 17.06.2024 14:30 | NDR 90,3