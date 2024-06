Stand: 14.06.2024 14:22 Uhr Inklusives Open air Festival "Rampe rockt"

Das inklusive Festival "Rampe rockt" findet am 21. Juni ab 19 Uhr auf der Festwiese der Diakonie in Rampe bei Schwerin statt. Zum sechsten Mal würden bei dem bisher einzigen inklusiven Festival in Mecklenburg-Vorpommern Menschen mit und ohne Behinderung auf und vor der Bühne stehen, teilten die Veranstalter mit. Das Festival entstand den Angaben zufolge aus einer privaten Initiative von und für Menschen mit Behinderungen, die wenig oder keinen Zugang zu anderen Festivals oder Musikveranstaltungen haben. Mit dabei sind in diesem Jahr Klangfarben (Rock/Pop), Great Water (Irish Pop), The Lobotommies (Punk-Rock), Bill Bones (Rock) und Ragnaröek (Mittelalter-Rock), hieß es. | Sendebezug: | 14.06.2024 14:30 | NDR 1 Radio MV