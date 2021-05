Der Anhalter Sendedatum: 20.06.2021 11:05 Uhr Er hat seine Kindheit in der Psychiatrie verbracht, mehr als 14 Jahre lang. Weggesperrt, geschlagen, missbraucht - in den 1950er und 60er Jahren war das. Sein Leben hat er danach nie so richtig auf die Kette gekriegt. Nun will Heinrich nur noch Schluss machen und sucht eine Mitfahrgelegenheit.

Diese Geschichte erzählt der Anhalter den Journalisten Stephan Beuting und Sven Preger. Unabhängig voneinander, mit einem Jahr Abstand. Am selben Ort: einer Tankstelle am Kölner Verteilerkreis. Das ist kein Zufall: Denn Heinrich ist seit Jahrzehnten als Tramper unterwegs. Als die beiden Reporter sich zufällig davon erzählen, beschließen sie, sich auf die Suche zu machen: nach diesem Mann und nach der Wahrheit? Was ist, wenn nur ein Bruchteil von seinen Geschichten stimmt? Wenn er wirklich als Kind in einer Psychiatrie geschlagen und missbraucht wurde? Dann ist er eines von tausenden Kindern, die bis heute auf eine Entschädigung warten.

Der "Anhalter" Heinrich Kurzrock ist am Donnerstag, den 7. Februar 2019 in der psychiatrischen Einrichtung Erlacher Höhe gestorben.

Feature von Stephan Beuting und Sven Preger

Technische Realisation: Timo Ackermann

Regie: die Autoren

Eine Hörweiten-Produktion im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks 2016

Weitere Informationen Features Kulturfeatures und Porträts, Recherchen und Analysen aus Politik und Gesellschaft, dazu persönliche Geschichten – für Sie in einer Box. mehr NDR Radiokunst Das Hörspiel- und Feature-Angebot des Norddeutschen Rundfunks. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Feature | 20.06.2021 | 11:05 Uhr