Hörspiel: "Schnappschuss: Tweemal leven"

Fotograf Lüder Andersen übernimmt einen öden Auftrag, um einen weniger renommierten Kollegen und Freund aus den Studientagen einen Gefallen zu tun: Er dokumentiert den Umbau des Hamburger Flughafens.

Doch plötzlich sieht Lüder durch den Sucher seiner Kamera einen Menschen, den er früher kannte, und von dem er nur eins mit Sicherheit weiß: Er ist seit Jahren tot!

Sendetermine Freitag, 24. Mai, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 24. Mai, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 26. Mai, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 26. Mai, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 27. Mai, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 29. Mai, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Frank Grupe (geb.1952) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg. Frank Grupe spielt und inszeniert nach wie vor und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch.

Mitwirkende

Wilfried Dziallas: Lüder Andersen

Uta Stammer: Marianne Kock

Uwe Friedrichsen: Jan Welllmann

Anne Moll: Lieselotte Poelnitz

Rolf Nagel: Christof; Claas Heinze

Till Huster: Herzberg

Nicole Dirks: Flughafenangestellte

Birte Kretschmer: Politesse

Nils Ove Krack: Börnie

Musik: Serge Weber

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2003

