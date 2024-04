Stand: 15.04.2024 11:41 Uhr Hörspiel: "Arvdeel"

Selbst in den harmonischsten Familien kann der Erbfall zu ungeahnten Begehrlichkeiten und Streitigkeiten führen, denn die Aussicht auf Geld und ein sorgenfreies Leben kann alle Zusagen von einem Tag auf den anderen hinfällig werden lassen.

Auch Familienvater Kurt versäumt trotz des Drängens seiner vorausschauenden Frau Elli, rechtzeitig ein Testament aufzusetzen. Doch als er stirbt, muss er der bitteren Wahrheit ins Auge sehen, denn aus unerfindlichen Gründen hat Kurt die Möglichkeit, das Schauspiel "dort unten auf der Erde" zu beobachten. Gott sei Dank hat er einen mächtigen Helfer....

Sendetermine Freitag, 7. Juni, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 7. Juni, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 9. Juni, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 9. Juni, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 10. Juni, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 12. Juni, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Ubbo Gerdes, 1943 in Aurich-Wallinghausen geboren, erlernte zunächst das Bäckerhandwerk und war danach 37 Jahre lang bei Volkswagen in Emden tätig. Mit Mitte 30 begann er zunächst Kurzgeschichten für verschiedene Zeitungen zu schreiben, später verfasste der Autor und Übersetzer etliche Theaterstücke sowie Hörspiele in Niederdeutscher Sprache.

Mitwirkende

Karl Ulrich Meves: Kurt

Christine Brandt: Elli

Birte Kretschmer: Sonja

Erkki Hopf: Alex

Rolf Petersen: Hauke

Nicole Dierks: Marlies

Regie: Frank Grupe

Produktion: Radio Bremen und NDR 2000

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 12.06.2024 | 21:05 Uhr

