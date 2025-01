André Rieu in Hamburg: Walzer, Macarena und Handy-Lichtermeer Stand: 30.01.2025 17:28 Uhr André Rieu ist seit Jahrzehnten einer der erfolgreichsten Live-Künstler. Jetzt ist der Geigenvirtuose erneut mit seinem Johann-Strauss-Orchester in der Barclays Arena in Hamburg aufgetreten.

von Danny Marques Marçalo

Zum "Einzug der Gladiatoren" von Julius Fučík marschiert André Rieu und sein Orchester durch den Saal auf die Bühne. Die Damen in bombonfarbenen Ballkleidern, die Herren im Frack. Zweieinhalb Stunden folgt eine gefällige Melodie auf die andere.

André Rieu ist zwar Geiger von Haus aus, aber besonders viel spielt er nicht an diesem Abend. Er dirigiert vor allem und holt sich eine ganze Reihe von Gästen auf die Bühne. Zum Beispiel die erst 16-jährige Emma Kok. Sie war bei "The Voice" und ist in den Niederlanden ein Star. Trotz einer seltenen Krankheit, wegen der sie nahezu rund um die Uhr flüssig ernährt werden muss, hat André Rieu sie mit auf die Tour genommen. Er finde, sie sei ein außergewöhnliches Talent. Auf der Bühne ist sie zauberhaft im hellblauen Kleid, so wie in "Die Eiskönigin", deren "Let It Go" sie an diesem Abend singt.

Von Strauss-Klassiker bis Los Del Rio mit "Macarena"

Andre Rieu steht fast jeden Abend auf der Bühne, auch mit 75 Jahren noch. Interview? Schwierig, der Mann muss weiter, in die nächste Stadt. Allenfalls direkt nach der Show hinter der Bühne, sagt das Management. Während das Publikum in der Arena beim Schlussapplaus jubelt, stakst Rieu von der Bühne und erzählt während er seine Geige poliert: "Nach so ein Konzert schlafen, das ist wirklich schwierig. 15 Minuten vor einer Show bin ich schon sehr nervös - fünf Minuten bevor es losgeht ist es dann schon ganz schlimm."

Popsongs, Salonwalzer, Handy-Lichtermeer und Hunderte Bunte Ballons die von der Decke herabfallen, all das bietet die Show. Als der Strauss-Klassiker von der schönen blauen Donau erklingt, tanzen Hunderte Pärchen in den Gängen und auf den Rängen Walzer. Es ist nicht ganz einfach diesen Abend zusammenzufassen. Irgendwann steht dann plötzlich das spanische Gesangsduo Los del Rio, mittlerweile 86 und 84 Jahre alt, auf der Bühne. Die kennt jeder wegen ihres einen Liedes "Macarena". Er werde seine Shows noch so lange weitermachen, wie es irgendwie geht, sagt Andre Rieu. Und sie werden wohl auch weiterhin ihrer ganz eigenen Logik folgen. So viel kann man aber mal festhalten: Langweilig war es nicht.

