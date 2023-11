Walzerkönig mit Dudelsack-Band: André Rieu in Hamburg Stand: 23.11.2023 16:56 Uhr Die Konzerte mit André Léon Marie Nicolas Rieu sind eine große Mischung mit Melodien aus Musical, Film, Oper, Operette und Schlager. Rund 10.000 Zuschauer kamen am Mittwoch in die Hamburger Barclays Arena: zum Mitsingen, Mitklatschen und Mittanzen.

von Stefanie Wittgenstein

Wenn André Rieu nach Hamburg kommt, dann sind auf einen Schlag 100 Hotelzimmer weg. Er reist mit einem ganzen Dorf. Allein 60 Menschen sitzen in seinem Orchester. Dazu kommen Tenöre und Sopranistinnen, ein Gospelchor, das ganze Orga-Team. Nicht zu vergessen drei Köche, ein Arzt und ein Fitnesstrainer. Diese Power-Mischung funktioniert jetzt über 30 Jahre.

André Rieu und sein Orchester sind ein echtes Phänomen

Spätestens beim Donauwalzer hat er die knapp 10.000 Zuschauer in der Hamburger Barclays Arena erobert: der niederländische Stargeiger und Weltklasse Entertainer André Rieu. Viele Paare stehen auf und tanzen Walzer in den Gängen. Danach setzt sich fast keiner mehr wieder hin. Die erste Verabschiedung akzeptiert das Publikum auch nicht so ohne Weiteres. Fünf Zugaben muss das Orchester geben, bevor es die Bühne verlassen durfte.

André Rieu und sein Johann Strauß Orchester sind seit Jahrzehnten ein echtes Phänomen. Sie reisen um die ganze Welt, geben dieses Jahr 80 Konzerte - nächstes Jahr außer in Deutschland noch in Mexiko, Kolumbien, Abu Dhabi, Frankreich, Schweden, Dänemark, Polen, den Niederlanden und Griechenland. Jedes Mal holt sich André Rieu vor Ort noch eine besondere Musikergruppe dazu. In Hamburg war es die Dudelsack Band "St. Pauli Pipes and Drums".

Knallbunte Leinwand-Bühnenshow in Hamburg

Es ist die Mischung, die die Zuschauer begeistert: aus einer knallbunten Leinwand-Bühnenshow, den Geschichten, die André Rieu erzählt und den großen, bekannten Melodien. Mittlerweile stehen nicht nur mehr Walzer und Oper auf dem Programm, sondern auch Musical, Filmmusik oder Pop.

Das kann man kitschig finden, uncool oder altmodisch. Das würde aber dem Abend überhaupt nicht gerecht werden. Denn hier wird nicht auf Autopilot gestellt - hier wird leidenschaftliche und wahrhaftige Unterhaltung gemacht, die die Menschen tief berührt. Über Altersgrenzen hinweg.

Geheimnisse vom Stargeiger Rieu: "Erst kam ein Meter Haare, dann ich"

André Rieu hat kurz nach dem Konzert zum einen erzählt, wie das eigentlich kommt, dass er mit seinen 74 Jahren noch beeindruckend viele Haare hat: "Ich bin so geboren. Erst kam ein Meter Haare, dann ich." Und auch, warum er jeden Abend 100 Prozent Energie reinsteckt: "Das Publikum fühlt, ob wir unser Bestes geben oder nicht. Das spüren sie sofort! Darum bin auch immer nervös vor dem Anfang, weil ich nicht weiß, wie das Publikum ist. Aber es klappt immer."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 23.11.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop