Michael Schenker: Gitarrist und Rockstar feiert 70. Geburtstag Stand: 09.01.2025 10:23 Uhr Michael Schenker war früher Gitarrist bei den Scorpions. Am Freitag feiert er seinen 70. Geburtstag - doch an Ruhe scheint der Rocker nicht zu denken. In diesem Jahr geht er in Europa auf Tour.

Michael Schenker aus Sarstedt wurde in den frühen 1970er-Jahren als Mitglied der Scorpions bekannt, zusammen mit seinem Bruder und Band-Gründer Rudolph Schenker. Als Gitarrist nahm er 1972 mit den Scorpions ihr Debütalbum "Lonesome Crow" auf. Nach seiner Zeit bei den Scorpions setzte er seine Karriere unter anderem bei der britischen Band UFO fort, mit der er zwischen 1975 und 1978 fünf Studio-Alben aufnahm. Über seine Zeit bei UFO sagte Schenker im NDR-Interview: "Ich bin mir nicht bewusst, welche Bedeutung UFO in der Rockgeschichte hat, aber es sieht so aus, dass viele Musiker beeinflusst wurden. Ich weiß, dass viele Gitarristen mein Gitarrenspiel nachgemacht haben, so dass es in der 1980er-Jahren zu einem Trend wurde." Später etablierte er sich mit der Michael Schenker Group (MSG) als Solokünstler.

AUDIO: Michael Schenker: Neues Album "My Years With UFO" (4 Min) Michael Schenker: Neues Album "My Years With UFO" (4 Min)

Neues Album und Tournee 2025

2023 feierten die Scorpions ihr 60. Bühnenjubiläum - nun wird Schenker 70 Jahre alt und bleibt musikalisch aktiv: Im vergangenen Jahr brachte er ein neues Album heraus. Darin hat er elf Songs aus seiner Zeit UFO neu aufgenommen - zusammen mit namhaften Kollegen wie Slash und Axel Rose von Guns & Roses. Für 2025 hat er eine Tour angekündigt, bei der er erneut auf der internationalen Bühne zu sehen sein wird. Damit setzt Schenker seine lange Karriere fort und bleibt ein fester Bestandteil der Rockszene.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop