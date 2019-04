Stand: 29.03.2019 14:12 Uhr

Zarte Klänge und dramatische Wucht Brahms: Sinfonien Nr. 3 & 4 von Paavo Järvi und Kammerphilharmonie Bremen Vorgestellt von Chantal Nastasi

"Die Kammerphilharmonie hat mich, solange sie mich haben will", hat der estnische Dirigent Paavo Järvi einmal gesagt. Seit mittlerweile 15 Jahren arbeiten er als Künstlerischer Leiter und das Bremer Orchester eng zusammen. Werke von Strawinsky und Strauss haben sie aufgenommen, alle Sinfonien von Beethoven und Schumann, jetzt sind alle vier Brahms-Sinfonien dran. Nach den ersten beiden Sinfonien, die (2017 und 2018) gemeinsam mit anderen sinfonischen Werken von Brahms als CD herauskamen, ist nun eine neue Aufnahme von Paavo Järvi und der Kammerphilharmonie Bremen mit den Brahms-Sinfonien 3 und 4 erschienen.

Zwischen Idylle und Tragik

Für den Wiener Kritiker Eduard Hanslick zählte er zum "Bedeutendsten und Vollkommensten, was wir von Brahms besitzen", der Erste Satz der Dritten Sinfonie, aus dem Clara Schumann den "geheimnisvollen Zauber des Waldlebens" herauszuhören glaubte. Ein Werk zwischen Idylle und Tragik: Denn Brahms spielt in seiner Dritten Sinfonie mit den Tonarten F-Dur und f-Moll - die eine Sinnbild der ländlichen Idylle, die andere Ausdruck von Klagen und Schmerz. Dieses Spannungsfeld stellen Järvi und die Kammerphilharmonie Bremen sehr deutlich heraus: mit zupackendem, sehr prägnantem Ton einerseits, mit weichem, nach innen gekehrtem andererseits.

CD-Tipp Paavo Järvis frischer Blick auf Sibelius Paavo Järvi fühlt sich dem Schaffen des finnischen Komponisten Jean Sibelius eng verbunden. Diese Vertrautheit ist in den nun erschienenen Konzertaufnahmen zu spüren. mehr

Die Präzision und die Klarheit dieser Interpretation lässt gerade die emotional fordernden Stellen fast noch stärker wirken. Ein großes Lob gebührt den Bläsern für ihre Nuancierungskunst im Leisen. Järvi weiß um die Stärken seines Orchesters und lockt die zartesten Klänge hervor ebenso wie die dramatische Wucht, die Brahms' Musik haben kann.

Transparenter Klang

Ernst und Melancholie sind in der Vierten Sinfonie noch stärker ausgeprägt als in der Dritten. Der transparente Klang des Kammerorchesters kommt noch deutlicher zum Ausdruck in den schneidigen Staccati und den großartigen Steigerungsmomenten. Unerbittlich dramatisch endet die Vierte: Den letzten Satz hat Brahms wie eine frühbarocke Passacaglia angelegt und darin das Thema einer Bach-Kantate variiert. Ein Motiv in ständig wechselndem Gewand, das die Kammerphilharmonie nuancenreich darzustellen weiß.

Paavo Järvi und der Kammerphilharmonie Bremen ist auch mit ihrer neuen Brahms-Einspielung ein echter Wurf gelungen, ein dichte Interpretation, die Brahms' monumentale Architektur und tiefe Emotion zeigt.

Brahms: Sinfonien Nr. 3 & 4 Label: RCA Red Seal

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue CDs | 01.04.2019 | 06:40 Uhr