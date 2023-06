Musik auf Tour

Do, 12.10.2023

Uhrzeit: 10 Uhr oder nach Vereinbarung



"Ein Löffelchen voll Zucker", der "König im Affenstall", "Bibbidi Babbidi Bu" oder auch "Probier’s mal mit Gemütlichkeit": Christina Dean und Pianistin Tinatin Gambashidze kommen zu Euch ins Klassenzimmer, üben mit Euch in Windeseile Texte, Melodien und Choreographien - und dann sorgt Ihr mit den Disney-Songs überall für gute Laune: zu Hause, in der Schule, beim Verwandtenbesuch, in der Freistunde, auf dem Schulhof oder wo auch immer.



Und wenn Ihr gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester im Großen Saal der Elbphilharmonie singen wollt, dann meldet Euch für die Konzerte am 25./26. Januar 2024 an!



Tinatin Gambashidze Klavier

Christina Dean Moderation



• Für Klasse 2-4

• Dauer: ca. 45 Minuten

• Uhrzeit nach Vereinbarung. Bitte geben Sie bei der Anmeldung mögliche Anfangszeiten (ab 10 Uhr) an

• Ein Klavier, Flügel oder gutes E-Piano sollte vor Ort sein



