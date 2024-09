Festspiele MV 2024: Rückblick auf Weltstars und besondere Orte Stand: 13.09.2024 16:19 Uhr Nach rund 130 Konzerten enden am Sonntag die Festspiele MV mit einem Konzert der NDR Radiophilharmonie in der Konzertkirche Neubrandenburg. Ein Rückblick auf die Höhepunkte des Festivalsommers.

von Karin Erichsen

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern standen in diesem Jahr ganz im Zeichen des Saxofons. Als Preisträger des Sommers hat das Signum Saxophone Quartett mit fast dreißig Konzerten die Saison geprägt - von Barockmusik bis zu AC/DC, von Klassik bis Jazz und Swing. Das Ensemble sorgte für ganz neue Höreindrücke und hat damit das Publikum erobert, freut sich Festspielintendantin Ursula Haselböck.

Auch mit zeitgenössischer Musik überzeugten die vier Signums zum Beispiel beim Themenwochenende "360 Grad Saxofon" in Ulrichshusen oder bei der großen Uraufführung zum Caspar-David-Friedrich-Jahr im Greifswalder Dom. Ein Konzert über das Gemälde das "Eismeer" von Christian Jost, für das Signum Saxophone Quartett war es einer der Höhepunkte ihrer Residenz bei den Festspielen.

Besondere Orte sind Publikumsmagneten

Besonders inspirierend sei für die vier Saxofonisten auch die Vielzahl der unterschiedlichen Konzertorte und -formate gewesen, findet Blaz Kemperle, so hätten sie Land und Leute gut kennengelernt. Zu den besonderen Orten, die das Publikum in diesem Sommer entdecken konnte, gehörte die historische Papierfabrik in Neu Kaliß. Neben den Signums waren dort noch weitere Preisträger zu Gast, unter anderem die Cellistin Harriet Krijgh. Und auch die große Industriehalle von Ostseestahl in Stralsund wurde zum Konzertsaal, dort spielte die NDR Radiophilharomie vor spektakulären Videoaufnahmen zum Thema "Meereswelten".

Die Konzerte an besonderen Orten sind inzwischen beim Publikum besonders beliebt. In Ulrichshusen dagegen sind wahrscheinlich die meisten Stammgäste des Festivals schon oft gewesen. Seit dreißig Jahren ist die Konzertscheune das Herz der Festspiele und das wurde in diesem Jahr mit einem Sommerfest sowie mit hochkarätig besetzten Kammer- und Orchesterkonzerten kräftig gefeiert.

Von Say bis Grimaud - Weltstars in MV

Weitere Weltstars, die in diesem Sommer auch nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrten, waren Fazil Say, Daniel Müller-Schott, Rudolf Buchbinder, Kit Armstrong oder Hélène Grimaud. Zudem waren die Akademie für Alte Musik, die Filarmonica della Scala aus Mailand, das NDR Elbphilharmonie Orchester und gleich dreimal die NDR Radiophilharmonie zu Gast.

Die NDR Radiophilharmonie spielt am Sonntag dem 15. September auch das Abschlusskonzert gemeinsam mit dem Signum Saxophone Quartett. Auf dem Programm unter anderem dann das Konzert für Saxofonquartett und Orchester von Philipp Glass.

