Magische Atmosphäre beim Klassik Open Air in Hannover Im Maschpark am Neuen Rathaus von Hannover wurde das zehnjährige Jubiläum des Klassik Open Air gefeiert. Cornelius Meister dirigierte die NDR Radiophilharmonie, das Publikum genoss einen wunderbaren Sommerabend mit bekannten Arien und Duetten der Opernwelt.

von Vera Zellmer

Als die ersten Töne von Mozarts Ouvertüre zu "Don Giovanni" durch den Maschpark schweben, sind einige Besucherinnen und Besucher mit ihrem Klappstuhl über der Schulter noch auf der Suche nach einer Lücke zwischen all den Picknickdecken. Andere lehnen sich zurück - sie haben alles dafür getan, um die beste Sicht auf die Bühne zu haben: "Ich bin nur einmal vorher dagewesen, letztes Jahr und habe diesen Platz gesehen - ein Traum. Und deshalb habe ich gesagt: okay, ich komme vier Stunden vorher", sagt Roy Desuza, der mit seiner Frau am Ufer des Maschteichs direkt gegenüber der großen Bühne sitzt.

Die meisten haben es sich auf den Wiesen vor den Leinwänden gemütlich gemacht, auf denen alles übertragen wird. So ein Klassik Open Air, das vereint ein wirklich bunt gemischtes Publikum: "Ich komme wegen des Picknicks, wegen der Atmosphäre", sagte eine Besucherin und ergänzt: "Ich bin jedes Jahr hier." Eine andere feiert Premiere: "Ich bin das erste Mal hier und lasse mich überraschen." Sogar aus Süddeutschland sind einige angereist: "Wir besuchen Freunde in Hannover, was für eine tolle Gelegenheit."

Sektchen, Deckchen und Häppchen

Die Taschen und Bollerwagen sind prall gefüllt. Auf das Picknick sind sie perfekt vorbereitet - mit Sektchen, Deckchen und Häppchen: Chips aus der Tüte sind eher selten zu sehen, es gibt Erdnüsse, Plunderstücke mit Lachs, Lachsröllchen, Pizzaschnecken, verschiedene Dips oder selbstgemachte Antipasti. Einige dinieren aber auch am Campingtisch: "Wir haben mit Rotwein angestoßen, das finden wir schon schöner, aus richtigen Gläsern zu trinken. Am liebsten noch mit einem Leuchter, es soll dann schon festlich sein", sagt eine Frau.

Der ein oder andere mitgebrachte Hund schielt neidisch auf die Leckereien. Und die Mücken wittern den Abend ihres Lebens. Je näher man sich an den Maschteich bewegt, desto dichter die Schwaden von Anti-Mückenspray. Das Wetter könnte nicht besser sein, ein lauer Sommerabend, die Regenjacke kann im Rucksack bleiben.

Pretty Yende, Simon Keenlyside und Kang Wang begeistern

Pretty Yende beeindruckt besonders viele Gäste. Die Südafrikanerin ist eine der führenden Sopranistinnen dieser Zeit und an den großen Häusern der Welt zu sehen, wie dem Covent Garden in London oder der Met in New York. "Die Sopranistin hat mein Herz berührt", sagt eine Zuhörerin.

Aber auch die anderen beiden Gäste bringen die Besucherinnen und Besucher ins Schwärmen: der Brite Simon Keenlyside, einer der aktuell weltweit führenden Baritonen. Und vor allem: der australisch-chinesische Tenor Kang Wang, aufsteigender Stern am Opernhimmel.

Kerzen und Lichterketten beim Finale

Als es dunkel wird, Sänger und Orchester dann auf der farbig beleuchteten Bühne spielen, die Instrumente im Licht glänzen, das Rathaus in lila erstrahlt, sind von der Besuchermenge auf den Wiesen nur noch Umrisse zu sehen. Einige Kerzen und kleine Lichterketten in Flaschen blitzen noch hervor - eine fast magische Atmosphäre.

Dann heißt es: Stühle einklappen und Decken einrollen. Und die meisten gehen beseelt nach Hause. "Das war alles einfach ein Traum", sagt ein Frau. "Man hat einen riesen Spaß dabei, die Leute zu beobachten, wie sie Kultur genießen", ergänzt ein Besucher.

NDR Kultur überträgt am Sonnabend live

Wer am Donnerstag nicht dabei sein konnte, hat am Sonnabend noch eine zweite Chance beim zweiten Konzert des Klassik Open Air in Hannover. NDR Kultur überträgt dann den Abend ab 20 Uhr live. Und auch im Netz sind Sie im Livestream dabei.

