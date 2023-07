Klassik Open Air: Eine musikalische Reise von Wien nach Rom Stand: 14.07.2023 06:00 Uhr In den vergangenen Jahren hat das Klassik Open Air in Hannovers Maschpark regelmäßig bis zu 20.000 Gäste bei nahezu jedem Wetter ins Freie gelockt: Heute und morgen ist es wieder so weit - mit Highlights aus berühmten Opern wie "La Traviata", "Don Giovanni" und "Falstaff".

von Miriam Stolzenwald

Dirigent ist in diesem Jahr Cornelius Meister. Die Vorfreude bei ihm ist groß. Denn der gefeierte Operndirigent ist zum ersten Mal beim Hannover Klassik Open Air zu Gast. "Für mich als gebürtigen Hannoveraner ist das natürlich etwas ganz Außergewöhnliches, dass ich dieses Mal bei diesem Großevent dabei sein darf", sagt Meister. "Das ist etwas wirklich ganz Besonderes für mich."

Oper für alle: Zuschauen von der Picknickdecke aus

Die Operngala ist in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Sommerereignis für die Hannoveraner geworden. Mit Decken, Liegestühlen und gefüllten Picknickkörben kommen jährlich Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer für das Ereignis in den Maschpark. Dort lauschen sie vor der Kulisse des illuminierten Neuen Rathauses am Maschteich, wo die Enten schnattern, den Arien von Papageno, Don Giovanni und Aida. Kostenlos kann das Publikum herausragende Künstler auf der Leinwand-Übertragung im Park auf der Picknickdecke im Grünen erleben. Und genau das ist das Motto: Oper für alle.

"Das Besondere ist glaube ich, dass hier Menschen zusammenkommen, die einerseits vielleicht sowieso Abonnentinnen oder Abonnenten sind, und andere, die vielleicht zum allerersten Mal überhaupt ein klassisches Sinfonieorchester hören", sagt Dirigent Meister. "Diese Mischung, dass einfach Musik für alle da ist, egal, ob man Vorkenntnisse hat oder keine, und Musik eben auf hoffentlich höchstem Niveau erleben kann, das macht vielleicht diese Einzigartigkeit aus."

Eine musikalische Reise von Wien nach Rom

Und natürlich die besondere Atmosphäre: Jung und alt kommen mit vorbereiteten Tellern und Schüsseln voller Essen, manche bringen weiße Tischtücher, echte Weingläser und sogar Kerzenleuchter mit. Das Ambiente ist alles! In diesem Jahr nehmen Meister und die NDR Radiophilharmonie das Publikum mit auf eine Reise von Wien nach Rom.

Die Solisten Nicole Car, Xabier Anduaga und Etienne Depuis singen berühmte Arien aus Mozart-Opern wie "Le nozze di Figaro", "Cosi fan tutte" und "Die Zauberflöte". Im zweiten, dem italienischen Teil gibt es unter anderem Musik aus "Falstaff", "Tosca" und "La Traviata".

Dirigent Meister: Wer das erlebt hat, wird wiederkommen

"Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der diesen Zauber eines Live-Konzerts mal erlebt hat, dass der nicht immer wieder kommen wird", ist sich Dirigent Meister sicher. "Und genau darum geht es uns eigentlich: Dass jeder, egal aus welchen Motiven heraus, an einem der beiden wahrscheinlich lauen Sommerabende in den Maschpark kommt und das mit sich nimmt und immer wieder kommen wird."

