Usedomer Musikfestival: Schumann und Saint-Saens zum Abschluss Stand: 11.10.2020 12:00 Uhr Mit einem Konzert des Friedens und der Freiheit endete am Sonnabend das 27. Usedomer Musikfestival im Kraftwerk Peenemünde.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielte unter der Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert Werke von Camille Saint-Saens und Robert Schumann. Ein Konzert für Violoncello und Orchester begleitete der 21-jährige britische Cellist Sheku Kanneh-Mason. Er gilt derzeit als einer der gefragtesten Solisten auf seinem Instrument. Ehrengast des Konzerts war der ehemalige polnische Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa.

30 Konzerte in drei Wochen

Das Usedomer Musikfestival konnte in den vergangenen drei Wochen als eines der ersten Festivals in Deutschland unter Corona-Bedingungen ein Live-Programm von mehr als 30 Konzerten anbieten. Aufgrund der Abstands-Regelungen reduzierte sich die Besucherzahl zwar auf rund ein Drittel der sonst rund 14.000 Festivalgäste. Intendant Thomas Hummel zog dennoch eine positive Bilanz. Die Konzerte seien qualitativ sehr hochwertig gewesen, weil viele der Künstler nach einer langen Pause erstmals wieder aufgetreten seien. Das Konzert am Sonnabend war auch der Abschluss der Musikland-Saison Mecklenburg-Vorpommern. Das Usedomer Musikfestival wird vom NDR unterstützt.

