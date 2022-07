Will Sparks - DJ-Superstar aus Australien Sendedatum: 06.07.2022 09:55 Uhr Auf Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival Airbeat One legen die bekanntesten DJs, Produzentinnen und Produzenten der Welt auf. ARTE und NDR. de streamen etliche Acts, darunter auch Will Sparks.

Das ist mal musikalische Früherziehung: Als Kind spielte Will Sparks zu Hause in Australien ein Videospiel, in dem er Musikstücke nachspielen sollte. Daraufhin beschloss er, selbst Gitarre zu lernen. Von der Gitarre ging es für ihn aber schnell zur elektronischen Musik. Seit 2012 veröffentlicht er Singles als DJ, trat erst in Australien, dann in den USA und Europa auf. Für die schwedische DJ-Größe Avicii durfte Will Sparks bereits Opening Act sein.

