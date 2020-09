Stand: 08.09.2020 15:24 Uhr - NDR Info

Talco: Italienischer Ska - gefeiert auf St. Pauli

Talco treten am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Schon im Jahr 2009 hat sich die Band Talco mit "St. Pauli" in Hamburg ein Denkmal gesetzt. Der Song über den Fußballverein vom Millerntor wurde seitdem schon häufig im Stadion gespielt. Seit dem Jahr 2000 spielen die Italiener aus Venedig zusammen in der Band und bringen sehr gut tanzbare Ska- und Punk-Songs heraus. Dabei verarbeiten sie in den Texten ihrer Mitmach-Hymnen durchaus auch ernste Themen. Neben den typischen Gitarren und Blasinstrumenten kommen auch Geigen immer wieder in ihren Songs zum Einsatz. Talco singen ausschließlich auf Italienisch - doch für die deutsche Version von "St. Pauli" haben sie mal eine Ausnahme gemacht.

Talco beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Ska, Punk Gründung 2000 Gesang, Gitarre Tomaso De Mattia Gitarre Emanuele Randon Schlagzeug Nicola Marangon Bass Marco Salvatici Saxophon Enrico Marchioro Trompete Andrea Barin

