Sing mit! Das NDR Chor-Experiment Stand: 18.06.2021 06:00 Uhr Endlich darf in Norddeutschland wieder gesungen werden! Deshalb startet der NDR nun das große NDR Chor-Experiment. Dafür sind Eure Stimmen und Eure Videos gefragt.

In Zirkuszelten, in Parks und Gärten proben sie schon wieder: die norddeutschen Chöre. Obwohl es immer noch einige Einschränkungen gibt, klingt schon das Einsingen nach einem neuen "Wir". Der NDR startet genau jetzt ein Experiment: Wie viele Sängerinnen und Sänger, wie viele norddeutsche Chöre, wie viele junge und junggebliebene Musikbegeisterte bekommen wir zusammen, um gemeinsam DEN Klassiker aus dem Norden zu singen, das Lied "Dat Du min Leevsten büst"?

Videos zum Üben

In fünf Videos stellt ein Quartett aus Sängerinnen und Sängern des NDR Chors ein stimmungsvolles Arrangement des Liedes "Dat Du min Leevsten büst" vor. Damit können Musikbegeisterte ihre Stimme individuell oder gemeinsam üben, ein Video aufnehmen und an den NDR schicken. Die Videos zum Üben, die Noten und den Kontakt zum Einsenden findet Ihr hier.

Schickt uns Euer Video für eine Collage!

Ob als Chor oder solistisch, in der Bahn oder am Strand geschmettert, auf der Couch oder im Bad, ob um "Middernacht" oder in der "Morgenstund" - alle sind eingeladen, die vier Strophen zu singen und uns für die große Video-Collage zu schicken. Je mehr Videos eingesendet werden, desto vielfältiger und voluminöser der Gesamtklang am Ende. Die Freude über das gemeinsame Singen steckt an.

Online-Workshops mit Stephan Doormann

Ab Anfang Juli werden dazu Online-Workshops angeboten. Der Chorleiter Stephan Doormann, von dem das neue Arrangement des Liedes stammt, wird gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern das Stück erarbeiten. Auch die plattdeutsche Aussprache. Außerdem gibt es Informationen zum technischen Ablauf, damit am Ende alle ein optimales Video mit Bild und Ton von sich senden können.

Ein Soundtrack vom "Chor der Norddeutschen"

Auf dieser Seite entsteht nach und nach eine Collage aus allen Videos, die wir erhalten haben. Im August ist dann das Gesamtwerk eines großen und vielfältigen "Chors der Norddeutschen" zu sehen. "Dat Du min Leevsten büst" - ein Soundtrack der Liebe zur Musik, zum Singen und zur Gemeinschaft.

NDR Chor-Experiment im Radio, Fernsehen und Online

Das NDR Chor-Experiment startet gemeinsam mit dem Chorverband, den niedersächsischen Partnern, der chor.com, dem Kulturbüro der Stadt Hannover und dem World Choir for Peace .

Im Radio, Online und im Fernsehen wird das NDR Chor-Experiment vielfältig begleitet und dokumentiert.

