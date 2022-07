Erstklassige Eröffnung des SHMF mit Igor Levit in Lübeck Stand: 04.07.2022 10:45 Uhr Beitrag anhören 5 Min

von Doreen Pelz

Im Mittelpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals steht in diesem Jahr der Komponist Johannes Brahms. Nach zwei Pandemiejahren soll es eine nahezu unbeschwerte Saison werden. Das Eröffnungskonzert spielte Igor Levit mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester am Abend in der Musik- und Kongresshalle Lübeck.

Eröffnungskonzert mit fabelhafter Chemie zwischen Levit und Gilbert

Neben Musik von Paul Hindemith stand das zweite Klavierkonzert von Brahms auf dem Programm. Es gilt als eines der schwersten Klavierkonzerte in der Literatur. Doch Star- Pianist Igor Levit hat es sich selbst ausgesucht, als Eröffnungsstück für das diesjährige Schleswig-Holstein Musik Festival.

Von Beginn an stimmt die Chemie zwischen Igor Levit, dem Chefdirigenten Alan Gilbert und dem NDR Elbphilharmonie Orchester. Es ist eine pure Freude, Igor Levit einfach nur beim Spielen zuzusehen: wie er sich tief über seine Tasten beugt, an dramatischen Stellen ein dramatisches Gesicht macht und dabei doch einen ganz leichten Tastenanschlag findet.

Immer wieder dreht sich Levit mit einem breiten Lächeln im Gesicht zum Orchester, spielt mit den Fingern an der Seite seines Hockers die nächsten Noten mit, nickt seinem Dirigenten zu, bevor er sich voller Spielfreude und Energie wieder seinem Klavier widmet. Es gibt minutenlangen Applaus für Igor Levit. Er schenkt dem Publikum als Zugabe "Der Dichter Spricht" von Robert Schumann.

Paul Hindemiths Sinfonie "Die Harmonie der Welt": Publikum positiv überrascht

Nach der Pause geht es mit dem Wunsch von Chefdirigent Alan Gilbert weiter. Paul Hindemiths Sinfonie "Die Harmonie der Welt": Vor allem die Bläser und das Schlagwerk des NDR Elbphilharmonie Orchesters sind gefragt. Am Ende sind viele Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Stück positiv überrascht.

Sowohl Igor Levit als auch Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchesters haben an diesem Abend ein erstklassiges Konzert gespielt. Ein wirklich gelungener Auftakt für das diesjährige Schleswig-Holstein Musik Festival.

