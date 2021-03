Pudeldame: quietschbunter Elektropop aus Norddeutschland Stand: 30.03.2021 11:01 Uhr Pudeldame aus Hamburg und Lübeck hat einen prominenten Frontmann: Schauspieler Jonas Nay. Die Band hat am 29. März das Debütalbum "Kinder ohne Freunde" veröffentlicht: tanzbarer Elektropop mit deutschen Texten über Berlin. Beitrag anhören 4 Min

von Astrid Wulf

Pudeldame Frontmann und Bassist Jonas Nay ist bekannt aus der Serie "Deutschland '83". Bald ist er in der Verfilmung des Skandals um den ehemaligen Spiegel-Reporter Claas Relotius zu sehen.

"Kinder ohne Freunde": Texte über menschliche Schwächen

Das Album "Kinder ohne Freunde" klingt tanzbar, quietschbunt und nach gut gelauntem Elektropop: genau das, was viele jetzt mitten in der Krise brauchen. Die Texte hingegen sind feine Sozialstudien, Beobachtungen, sezieren menschliche Schwächen, spielen mit Klischees und Stereotypen. Inspiration dafür findet Jonas Nay immer und überall - auch bei Dreharbeiten.

"'Berlin Midde" ist zum Beispiel ein Konglomerat aus vielen Gesprächsfetzen, die ich in meiner Zeit in Berlin Mitte, am Rosenthaler Platz, während des Drehs der Serie 'Deutschland '83' aufgeschnappt habe", erzählt der Frontmann und Schauspieler Nay.

Frontmann Jonas Nay hängt an seiner Heimatstadt Lübeck

Auch für die Norddeutschen ist Berlin mit seiner kulturellen Vielfalt ein Sehnsuchtsort. Nichtsdestotrotz hängt Jonas Nay an seiner Heimatstadt Lübeck, braucht die Ruhe hier, seine Familie und alte Freunde. Die Band gab es schon lange, bevor er vor der Kamera erfolgreich war. Umso wichtiger ist es dem Frontmann, dass Pudeldame nicht als "Band um den berühmten Schauspieler Jonas Nay" verstanden wird. "Wir bearbeiten auch viele gesellschaftsrelevante Themen, die uns persönlich umtreiben und diese Songs entstehen meist nach einem intensiven Diskurs in der Band. Dann stehe ich da, fasse das zusammen und bringe das in eine Form."

Pudeldame: vier norddeutsche Musiker

David Grabowski ergänzt, die Band finde es spannend, sich gezwungen zu sehen, "uns selber zu hinterfragen. Inwiefern man selbst bestimmte Stereotype reproduziert." Alle Bandmitglieder sind Profimusiker. Bassist David Grabowski ist etablierter Jazzgitarrist, Jonas Nay hat an der Lübecker Musikhochschule Filmmusikkomposition und Klavierspiel studiert.

"Kinder ohne Freunde" klingt allerdings weder nach Jazz, noch nach getragener Filmmusik. Die Platte knallt hemmungslos, ist gespickt mit Popreferenzen von R’n’B-Sounds über Funk bis hin zu 90er-Trash. Perfekt, um live auf der Bühne zu eskalieren - die Frage ist nur, wann. Die letzte Tour musste kurz nach Auftakt wegen des ersten Shutdowns abgebrochen werden. Aus dem unerträglichen Gefühl angestauter Energie heraus entstand die Idee zum Song "Zampano", sagt Bassist David Grabowski. "Daraufhin habe ich mich rangesetzt, diesen Beat zu bauen, und hatte im Prinzip ab Sekunde eins eine kleine Privatparty mit mir selbst in meinem Zimmer, mit meinen Kopfhörern auf, habe es Jonas abgefilmt". Viel zu laut sei es gewesen! "Er hat sich totgelacht, drei Tage später war dieser Song produziert und zwei Wochen später hatten wir den released. Das war ein kompletter Schnellschuss."

Live-Termine für Auftritte noch nicht in Sicht

Pudeldame können es nicht erwarten, das Album live und vor Publikum auf der Bühne zu spielen. Und zu erleben, wie ihre Texte mitten in der Eskalation hier und da für kurze Irritationen sorgen. "Es gibt immer einen Punkt beim Konzert, bei dem man in den Gesichtern sieht: 'Was singe ich da eigentlich, was brülle ich da eigentlich?'", so Nay.

Wenn die Band mit ihrem Debütalbum auch erstmal nicht live auf der Bühne zu sehen sein, so ist es zumindest bald online möglich: Pudeldame haben ein Releasekonzert aufgenommen, am ersten April ist es auf der Internetseite der Band verfügbar.

Kinder ohne Freunde Genre: Pop, Jazz, Trash der 90er, Elektropop Zusatzinfo: Die Musiker: Jonas Nay (Gesang, Keyboards), David Grabowski (Gitarre, Gesang), Nico Bauckholt (Bass) und Jon Ander Klein (Schlagzeug, Gesang) Verlag: Bauturm Veröffentlichungsdatum: 29. März 2021

