Pianist Igor Levit wird mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Zum Tag der Deutschen Einheit verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz an 15 Bürgerinnen und Bürger. Unter den Ausgezeichneten ist die Schauspielerin Sandra Hüller, der Virologe Christian Drosten, der Schriftsteller Ingo Schulze - und der Pianist Igor Levit. Er wird für seine Hauskonzerte während des Corona-Lockdowns geehrt und für sein Engagement gegen den Antisemitismus.

Was hilft uns Menschen in der Zeit der Pandemie? Diese Frage beschäftigte den Pianisten Igor Levit. Für ihn war das die Musik. Um sie den Menschen trotz Konzertausfall und der räumlichen Distanz näherzubringen, entwickelte der in Berlin lebende Musiker die Idee der "Corona-Hauskonzerte". Jeden Abend streamte er live im Internet. Laut Bundespräsident Steinmeier ließ er so "aus der Isolation heraus ein Miteinander über Grenzen hinweg" entstehen.

Im Gespräch mit der Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer am Montagabend sagte er, dass ihm die Hauskonzerte sehr viel gegeben haben: "Da ist eine Unmittelbarkeit und eine Form von Leichtigkeit und Nähe zu den Hörerinnen und Hörern entstanden, die ganz neu für mich ist. Das ist absolut unvergleichlich, weil etwas passiert ist, wovon ich jahrelang geträumt habe: zu erleben, dass die Geschichte sich weitet. Die erzählte Geschichte wurde ergänzt durch die Publikumsseite. Plötzlich war es wichtig: Wer sitzt da, weshalb, wie viele, warum, was macht das mit euch. Da gab es wirklich ein Gefühl der Partizipation, das habe ich so noch nie erlebt."

