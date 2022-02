Hamburger Musiker Andreas Herbig ist tot Stand: 23.02.2022 13:10 Uhr Der Musikproduzent und Komponist Andreas Herbig ist tot. Der Hamburger war maßgeblich an Udo Lindenbergs Comeback beteiligt. Er erlag im Alter von 55 Jahren einem Lungenleiden. Beitrag anhören 4 Min

von Julia Jakob

Ich + ich, Juli, Deichkind, Sascha, Jochen Distelmeyer und Till Brönner - die Liste der von Andreas Herbig produzierten Künstler und Künstlerinnen ist lang. Auch international hat der Hamburger kräftig mitgemischt. Peter Urban, NDR-Musikexperte, kennt seine Arbeiten: "Bootsy Collins, aha, hier im Boogieparkstudio, the Boogieman sein Pseudonym – summer moved on dramatik. Das ist alles sein Werk gewesen und seine Idee."

Produzent von Lindenbergs "Stark wie Zwei"

Gemeinsam mit Annette Humpe arbeitete Herbig in den 80ern in Hamburg in den Boogie-Park-Studios, benannt nach ihm, dem Boogieman. Ein Meilenstein aber wurde das von ihm produzierte Udo-Lindenberg-Comeback-Album "Stark wie zwei" im Jahr 2008. "Dass es so abgeht hätte ich auch nicht gedacht, wie ein Hammer an den Hut geflogen, musste mich kneifen, hat nur fünf Tage gedauert, schon Gold... das alles in diesem Affenzahn", sagt Lindenberg.

Andreas Herbig hatte als Musikproduzent außergewöhnliche Talente - bestätigt auch Peter Urban: "Er hatte das Talent, das Wesentliche rauszukristallisieren, nicht zuviel Brimborium und so hat er Lindenberg wiederbelebt und sein Comeback gestaltet."

Mehrfacher Echo-Gewinner

Lindenberg und Herbig kannten sich schon lange vorher, die Verbindung zwischen den beiden riss nie ab. 2008 kam dann die Zusammenarbeit, die Lindenberg ein fast schon sagenhaftes Revival bescherte. Lindenberg wusste um das Talent von Herbig, zu reduzieren, zu fokussieren, wegzulassen: Dem NDR sagte Lindenberg, der um die schwere Erkrankung seines Freundes wusste, wie traurig er sei. Viermal gewann Andreas Herbig den Musik-Echo-Preis als erfolgreichster Produzent des Jahres und vor fünf Jahren war er Mitglied in der Jury des Eurovision-Song-Contest.

Auch das Album "Gute Reise" des Erfolgsduos Annette Humpe und Adel Tawil hatte die Deutsche Phono-Akademie überzeugt. Ihr Urteil: "Technisch brillant und musikalisch berührend haben die Produzenten das Konzept der Berliner Band kongenial auf den Punkt gebracht." Andreas Herbig starb am Dienstag im Alter von 55 Jahren.

