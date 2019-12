Stand: 12.12.2019 21:45 Uhr

Klassik im Knast: Arien für schwere Jungs von Hans Christian Hoffmann

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist das Angebot an klassischen Konzerten riesig. Doch es gibt Menschen, die keine Möglichkeit haben, ein Konzert zu besuchen, etwa weil sie in Pflegeheimen oder Hospizen wohnen. Um genau solche Menschen kümmeren sich die "Life Music Now"-Vereine, die einst Stargeiger Yehudi Menuhin gründete. Die Vereine statten junge Musiker mit einem Stipendium aus und schicken sie zu Konzerten in Einrichtungen wie zum Beispiel die Justizvollzugsanstalt (JVA) Braunschweig.

Das alte Gemäuer der JVA Braunschweig mit seinen Zellentüren aus dickem braunem Holz aus den 1880er-Jahren ist eigentlich immer von Lärm erfüllt. Doch heute fließt der warme Klang einer Mezzosopranstimme durch den Korridor, der durch mehrere Gittertüren zur Kapelle führt. Die meisten in der JVA Braunschweig hören eigentlich eher Schlager oder Heavy Metal.

Abwechslung vom Knast-Alltag

So ist es auch beim 34 Jahre alten Michael. Er sitzt in seiner Zelle - ein Fernseher, ein Schrank, ein paar Bücher zwei Handtücher und ein Klo. Das ist derzeit sein Zuhause. "Ich sitze wegen mehreren Delikten hier: Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung und Bedrohung." Obwohl das mit der Oper nicht so sein Ding ist, das Konzert der beiden Musikstudentinnen aus Hannover will er trotzdem besuchen. 26 Monate Haft sind eben eine lange Zeit. Das Konzert sei "ein bisschen Abwechslung vom Knast-Alltag", sagt Michael.

Viele Gefangene sind Wiederholungstäter

Neben Michael ist auch Matthias zum Konzert in die Kapelle gekommen. Er sitzt nicht zum ersten Mal im Gefängnis, weil er - wie er sagt - Menschen um ihr Geld gebracht hat. Insgesamt lauschen fast 40 Gefangene, den ungewöhnlichen Klängen. Viele der Gefängnis-Insassen sind Wiederholungstäter, manche würden sie hoffnungslose Fälle nennen.

"Wir haben hier eine riesige Spannbreite. Von notorischen Schwarzfahrern, Kleinkriminellen bis hin zu organisierter Kriminalität ist hier alles vertreten. Gewaltstraftaten, Sexualstraftaten, es ist alles da", sagt Gefängnisseelsorger Franz Josef Christoph. "Wenn man sagen würde, es macht sowieso alles keinen Sinn, das alles hier anzubieten, dann wäre das die Verdoppelung der Hoffnungslosigkeit. Denn Hoffnungslosigkeit gibt es hier schon genug. Und wenn nicht wir hier Angebote machen und die Menschen in Kontakt mit Kultur bringen - wer sollte es sonst tun?"

Unmittelbare Nähe zum Publikum ist außergewöhnlich

Genau das ist die Idee von "Life Music Now": Studenten der Musikhochschule Hannover bringen Ihre Kunst zu Menschen, die in keinen Konzertsaal kommen, in Krankenhäuser oder Hospize oder eben in den Knast. Heute sind das die Südkoreanerin Clara Hyerim Byan und Mezzosopranistin Hannah Elisabeth Meyer. Die unmittelbare Nähe zu ihrem heutigen Publikum ist auch für sie etwas Außergewöhnliches. "Man sieht alles, was hier passiert", sagt Hannah Elisabeth Meyer. "Man sieht, wenn die Leute sich unterhalten, wenn sie gerade abgelenkt sind, oder wenn sie zuhören. Man sieht, wie es ihnen gerade geht und teilweise kann man sehen, was ihnen gerade durch den Kopf geht."

Besondere Erfahrung für Musikerinnen und Publikum

Bei Michael und Matthias sind das ganz unterschiedliche Dinge. "Ich war überrascht, dass eine Singstimme so laut sein kann. Damit hätte ich nicht gerechnet", sagt Michael und Matthias meint: "Man denkt bewusst über die Situation nach. Man sitzt zwar in einer Kirche, aber man ist trotzdem in Haft." 30 Minuten dauert das Konzert - 30 Minuten, die nachwirken, bei den Gefangenen und den Musikern. "Da saßen einige und haben sich die Tränen weggewischt", sagt Hannah Elisabeth Meyer. "Da ist mir zwischendurch auch die Stimme im Hals steckengeblieben."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 13.12.2019 | 15:55 Uhr