Jessy Martens' musikalischer Adventskalender mit 24 Videos Stand: 01.12.2021 07:34 Uhr Für die Vorweihnachtszeit haben sich die Hamburger Sängerin Jessy Martens und ihre Band etwas Besonderes ausgedacht: Einen musikalischen Adventskalender mit 24 Videos, die sie in der Katharinenkirche aufgenommen haben.

von Petra Volquardsen

Jessy Martens ist ein Weihnachts-Junkie. Sie liebt alles, was irgendwie mit Weihnachten zu tun hat. "Das ist einfach mein Lieblingsfest", erzählt die Sängerin. "Ab Ende November ist mein Garten geschmückt mit sehr vielen Lichtern und meine Wohnung ist auch dekoriert."

Jessy Martens leitet mehrere Chöre und tritt häufig in Kirchen auf. Gerade die Vorweihnachtszeit war für sie immer eine besondere Zeit für Konzerte: "Der Dezember ist für uns Künstler eigentlich ein wunderbarer Monat, weil wir da viel spielen können."

Hinter jedem Türchen ein QR-Code

Als im vergangenen Jahr wegen Corona alle Weihnachtskonzerte ausfallen mussten, stellte sich die Künstlerin zum ersten Mal die Frage, wie man ein Konzert nach Hause bringen könnte. Die Lösung: ein musikalischer Adventskalender. Jessy Martens Freundin Mareike Behrens erklärt, wie das funktioniert: "Man bekommt einen Adventskalender nach Hause geschickt und öffnet jeden Tag ein Türchen. Dahinter verbirgt sich dann ein QR-Code, den man scannen kann. Dann kann man sich das Video sofort angucken oder später ganz gemütlich, bei Plätzchen und Glühwein."

Videoaufnahmen in der Hamburger Katharinenkirche

Die 24 Weihnachts-Musikvideos haben sie auch diesmal in der Katharinenkirche in Hamburg aufgenommen. Kurioserweise nicht erst vor kurzem, sondern, so Sängerin Christin Wrage, mitten im Juni: "Wir haben bei einer Außentemperatur von 37 Grad Celsius drinnen den Baum geschmückt und Weihnachtslieder gesungen."

Die frühe Produktion hatte allerdings einen wichtigen Grund, erzählt Jessy Martens: "Ich war schwanger! Später hätten wir das nicht aufnehmen können, denn dann wäre die Gefahr groß gewesen, dass wir das im Kreißsaal hätten weiter drehen müssen." Mittlerweile ist ihre Tochter geboren: Vor acht Wochen ist Jessy Martens zum zweiten Mal Mutter geworden.

Martens hofft auf Konzerte vor Weihnachten

Ein paar Konzerte, hofft die Sängerin, wird sie vor Weihnachten wohl singen können: Geplant sind ein Soloauftritt in der Katharinenkirche und Konzerte mit ihrem Ensemble "Vocal Lights" in Hamburg, Kiel und Lübeck.

Auf dem musikalische Adventskalender finden sich viele Klassiker wie "Stille Nacht", "Santa Claus is Coming Town" oder "Winter Wonderland". Jeder, der Lust hat, kann ihn im Internet bestellen und nach Hause schicken lassen. "Und ich wünsche mir natürlich, dass ganz viele eine besinnliche Zeit damit erleben", sagt Jessy Martens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 29.11.2021 | 19:00 Uhr