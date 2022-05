Howard Carpendales Bühnenjubiläum: Text- aber nicht tonsicher Stand: 18.05.2022 13:13 Uhr Seit 50 Jahren steht der Sänger Howard Carpendale auf der Bühne. Nun trat er nach längerer Corona-Pause wieder in Hamburg auf - mit dem Jubiläumsprogramm "Die Show meines Lebens".

von Wolfgang Dinter

An den Norden Deutschlands hat Howard Carpendale viele gute Erinnerungen.: "Meine ersten größeren Konzerterfolge hatte ich hier oben. In Hamburg - ich glaube, es war im CCH - waren wir erstmals und gleich mehrmals ausverkauft", sagte der Künstler im Interview bei NDR Schlager.

24 Musiker unterstützen Howard Carpendale

Als Howard Carpendale auf dem großen Bühnenbildschirm erscheint, sind seine Fans sofort da. Dann legt Carpendale los: "Ein Jahr lang war ich ohne Dich, ich brauchte diese Zeit für mich" stimmt er seinen Hit "Hello again" an. 24 Musiker unterstützen ihn, die knapp 7.000 Fans in der Barclays Arena flippen aus. "Ich singe da schon mit, seit meine Mutter die erste Schallplatte hatte. 'Deine Spuren im Sand', und seitdem ist man textsicher. Es ist einfach so schön", schwärmt eine von ihnen. "Ich gehe schon 30 Jahre dahin", erzählt eine andere: "Ich finden den Typ gut, und die Musik natürlich auch".

Howard Carpendale: "Ich werde heute nicht gendern"

"Howie" könne eigentlich alles, sagen seine Fans. Nur mit der deutschen Sprache kämpft der Südafrikaner seit Jahrzehnten. "Auf jeden Fall werde ich heute Abend nicht gendern, das machen wir nicht", sagt er und erhält dafür Applaus. Er sei vollkommen zufrieden, wenn er mit den Artikeln "der, die, das" klar komme. Mit den Artikeln hat es beim Konzert in Hamburg gut geklappt, aber an der einen oder anderen Stelle lag er mit den Tönen daneben, etwa bei seinem Hit "Samstag Nacht".

Über zwei Stunden hat Howard Carpendale gesungen und alle seine Hits gespielt. Dieses Konzert war sein Höhepunkt mit 76 Jahren. Und seine Fans waren einfach nur glücklich - und textsicher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop