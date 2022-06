"Hamilton" in Hamburg: Cast und Songs fürs Musical enthüllt Stand: 15.06.2022 10:44 Uhr Das Musical "Hamilton" über die Geschichte des US-Gründervaters Alexander Hamilton ist die derzeit erfolgreichste Produktion am Broadway. Sie kommt auf Deutsch am 4. Oktober nach Hamburg.

Das vielfach preisgekrönte US-Erfolgsmusical "Hamilton" des Schöpfers Lin-Manuel Miranda kommt auf den Spielbudenplatz: ins Herz vom Hamburger Kiez. Das Publikum erwarten schonungslose Raps des Hip-Hop-Musicals der derzeit erfolgreichsten Produktion am Broadway. Es erzählt die drei Jahrzehnte umfassende Geschichte von Alexander Hamilton: vom Waisenkind bis zum US-Gründervater mit George Washington und als erster Finanzminister der USA - mit viel Tempo, Wortwitz und US-amerikanischen Eigenheiten.

Ab Herbst wird in Hamburg weltweit die erste nicht-englischsprachige Fassung des Erfolgsstückes zu erleben sein. Im August starten die Proben, ab dem 24. September die Previews, am 4. Oktober dann die Weltpremiere am Stage Operettenhaus. Der Ticketverkauf hat begonnen.

Ivy Quainoo, Benét Monteiro beim Cast von "Hamilton" in Hamburg

Am Dienstag wurde der Cast im Operettenhaus vorgestellt: Ivy Quainoo, Benét Monteiro und Gino Emnes übernehmen Hauptrollen im Musical. Quainoo, bekannt von "The Voice of Germany" spielt Hamiltons kluge Ehefrau Eliza, Benét Monteiro ("Die Eiskönigin", "Mamma Mia") verkörpert die Titelrolle Alexander Hamiltons und Gino Emnes - der bereits von Anfang an bei "König der Löwen" dabei war, spielt den Revolutionär und Freund Hamiltons, Aaron Burr. Dieser wird im Verlauf der Story zum Erzfeind des einstigen besten Freundes.

"'Hamilton ist innovativ und neuartig gemacht und ungewöhnlich erzählt"

Musicaldarsteller Emnes, der im Operettenhaus schon bei "Rocky", "Kinky Boots" und "Tina Turner" dabei war, bedeutet es viel, nun auch in dieser Show zu spielen. "Dieses Stück ist so heutzutage, so jetzt. Das braucht die Musicalbranche auch. Ob das Publikum jetzt jünger wird? Ich denke schon", sagt Emnes. Aber auch für die Leute, die sich seit Jahren Musicals anschauten, sei es "interessant und schön, frischen Wind rein zu bekommen."

Warum die Geschichte des Mannes, der auf dem 10-Dollar-Schein abgebildet ist, auch das deutsche Publikum interessieren sollte? Dafür gibt es mehrere Gründe, findet Simone Linhof, Producerin bei Stage Entertainment. "Erstmal ist es innovativ und neuartig gemacht und ungewöhnlich erzählt. Und: Es ist eine sehr universelle Geschichte, geht um einen Underdog, der qua seines Intellekts und seines Mutes und seines Willens ein Land verändert."

Kultursenator Brosda über "Hamilton": "Das wird etwas Großes werden"

Die Darstellerinnen und Darsteller in der Hamburger Aufführung stammen aus 13 Nationen. "Diversität muss hier nicht gepredigt werden, sondern ist eine Selbstverständlichkeit", meinte Kultursenator Brosda (SPD) bei der Vorstellung der Besetzung am Dienstag. "Ich glaube, dass wir ganz großartige Theaterabende hier erleben werden". Er sei gespannt gewesen, als er erfahren habe "jemand hat den Mut, 'Hamilton' auf Deutsch auf die Bühne in Deutschland zu bringen".

Er sagte: "Wir erleben hier einen Menschen als Protagonisten, der ein Getriebener ist. Ein Getriebener von der Idee, dass man sich einsetzen kann für eine Gesellschaft, die man verändern kann. Das zum Stoff eines Musicals zu machen, ist großartig. Ich hoffe sehr, dass es hier einen ähnlichen Buzz erzeugen wird, wie es in den Standorten erzeugt hat, wo es bisher aufgeführt worden ist. Das wird etwas Großes werden." Einmal mehr könnte unter Beweis gestellt werden, dass Hamburg nach New York und London der drittgrößte Musical-Standort der Welt sei.

25.000 Wörter: Wortgewaltiges Hip-Hop-Werk auf Deutsch

"'Hamilton' hat das Genre Musical revolutioniert. Es passt in keine Schublade und bricht alle Grenzen auf", sagte Stage-Chefin Uschi Neuss, am Dienstag bei der Vorstellung des Casts in Hamburg. Es sei "das größte Kunstwerk, das ich je gesehen habe", sagte einst Michelle Obama über das Original, die sich das Musical mit ihrem Mann gleich mehrfach angesehen hat.

"Als wir die Show in New York gesehen haben, habe ich gesagt: never!", erinnert sich der Casting-Director der deutschen Show, Ralf Schaedler lachend. "Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass wir das schaffen, hier zu casten. Dann habe ich gesagt, 'um Himmels Willen, wir müssen das ja alles übersetzen. Wie wird das funktionieren?", so Schaedler. Die deutschen Übersetzer sollten nah am Original bleiben. "Es brauchte einfach wahnsinnig Geduld", erzählt einer der zwei Übersetzer, der Musicalautor Kevin Schroeder.

Sera Finale und Kevin Schroeder: Drei Jahre Arbeit für die Übersetzung

Drei Jahre lang haben Schroeder und der Rapper und Musiker Sera Finale am deutschen Text gefeilt. Das Original hat 25.000 Wörter und damit "doppelt so viele, wie normale Musicals, weil darin gerappt wird. Und rappen geht schneller als singen", sagt Finale. Die beiden haben das Ganze zu einem sprachlichen Feuerwerk auf Deutsch umgewandelt. "Das war eine Rätselarbeit, wo man versucht, Zeile für Zeile entsprechend dem Original zu lösen, weil die Form wahnsinnig herausfordernd ist bei 'Hamilton'."

30 Songs gibt es nun auf Deutsch. "Jede Sprache ist geeignet für Rap", sagt der Musiker und Darsteller Redchild, der Hercules Mulligan und James Madison verkörpert. "Rap ist eine Form von Expression, ein Werkzeug, ein Vehikel, mit dem man sich ausdrücken kann".

