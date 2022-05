Hamburg: Kühne will neues Opernhaus, Senat reagiert verhalten Stand: 28.05.2022 22:08 Uhr Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne will offenbar ein neues Opernhaus in Hamburg bauen lassen, das berichtet das Magazin "Spiegel". Der Hamburg Senat bestätigt Gespräche über die Idee, zeigt sich aber wenig aufgeschlossen.

Die neue Oper solle nicht in der Innenstadt entstehen, sondern in der Hafencity, sagte Kühne dem "Spiegel". Gemeinsam mit dem österreichischen Investor René Benko arbeite er derzeit ein Finanzierungskonzept aus - etwa 300 bis 400 Millionen Euro soll der Neubau nach ihrer Kalkulation kosten.

"Der Erste Bürgermeister und der Kultursenator kennen die Idee von Herrn Kühne, ein neues Opernhaus zu bauen", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Sonnabend. Sie hätten aber klar zum Ausdruck gebracht, dass ein Mietkaufmodell im Rahmen einer Kooperation mit dem österreichischen Investor René Benko für den Senat nicht in Frage komme. "Eine Schenkung durch Herrn Kühne - beziehungsweise seiner Stiftung - nach dem Vorbild der Kopenhagener Oper wäre dagegen ein bemerkenswertes mäzenatisches Engagement."

Hamburger Senat sieht keine Notwendigkeit für Neubau

Klaus-Michael Kühne kritisierte im "Spiegel" die derzeitige Staatsoper. Dem Haus fehle die Strahlkraft, Hamburg habe Besseres verdient, sagte Kühne. Der Bau sei asbestverseucht, die Akustik mangelhaft, das Niveau Durchschnitt. Das alte Haus könne abgerissen werden, um dort ein modernes Immobilienprojekt zu entwickeln.

Im Senat sieht man das anders. "Das bisherige Gebäude der Staatsoper ist nicht nur traditionsreich, sondern für Musiktheater nach wie vor hoch attraktiv", sagte Sprecher Schweitzer. Im Falle einer Schenkung könne es für andere Zwecke genutzt werden. Da es unter Denkmalschutz stehe, werde es aber in jedem Fall erhalten bleiben und die "lange Hamburger Operngeschichte am Dammtor weiter repräsentieren".

Vorläufer der Hamburgischen Staatsoper bereits 1678 gegründet

Die erste Oper in der Nähe des Dammtors wurde bereits 1678 am Gänsemarkt gegründet. Damals das erste privatwirtschaftlich geführte Opernhaus Deutschlands. Georg Friedrich Händel arbeitete dort 1703 als Geiger und Cembalist, 1705 wird hier seine erste Oper "Almira" uraufgeführt. Georg Philipp Telemann komponiert als Hamburger Stadtmusikdirektor ab 1721 zahlreiche Opern für das Haus.

Die Oper wurde im Laufe ihrer Geschichte mehrmals neu errichtet und umbenannt, blieb aber immer in der Nähe vom Gänsemarkt. Seit 1873 ist das Haus in öffentlicher Hand. Die derzeitige Spielstätte ist seit 1955 in Betrieb.

Investor René Benko am Bau des Elbtowers beteiligt

Der von Kühne ins Spiel gebrachte Investor René Benko ist in Hamburg kein Unbekannter. Die Firma des österreichischen Investors steht hinter dem Bau des Elbtowers, der bis 2025 in der Hafencity entstehen soll. Und mit 245 Metern dann das höchste Gebäude Hamburgs sein wird. Außerdem gehört Benkos Gesellschaft der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof.

