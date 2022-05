"Do It Better": Zoe Wees und Felix Jaehn mit neuem Song Stand: 27.05.2022 12:30 Uhr Die Hamburger Musikerin Zoe Wees singt auf "Do It Better" über einen housigen Track des norddeutschen DJs und Produzenten Felix Jaehn. Sie hatte "richtig viel Spaß" bei der Aufnahme, sagt Wees über die Arbeit an dem Song.

Mit zwei umjubelten Konzerten im Hamburger Club Gruenspan hatte Zoe Wees vor wenigen Wochen den Abschluss ihre Europatournee in ihrer Heimatstadt gefeiert. Nun hat die Sängerin zusammen mit dem ebenfalls aus Hamburg stammenden DJ und Musikproduzenten Felix Jaehn den Song "Do It Better" veröffentlicht.

"Do It Better": Empowerment mit Sommerhit-Potenzial

Beide Künstler sind gut befreundet. Sie hatte "richtig viel Spaß" bei der Aufnahme, schrieb Wees in ihrem Newsletter an die Fans. Dem housigen Track hört man es an. Die Single hat das Potenzial zum Sommerhit und geht nach vorne, die Lyrics strotzen vor Empowerment: "The things that I do, boy, you could never / ‘Cause at the end of the day, I'll do it better".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 20.04.2022 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop