Das NDR Kultur Chorexperiment - die Workshops Stand: 06.10.2022 12:39 Uhr Für das NDR Kultur Chorexperiment 2022 sind eure Stimmen und eure Videos gefragt. Alles, was ihr dafür braucht, und noch mehr lernt ihr in unseren Workshops.

Wie klingt "Wir ziehen in den Frieden" am Schönsten? Wie präsentiere ich mich vor der Kamera? Was macht das Singen mit mir? All das könnt ihr in den Workshops lernen, die NDR Kultur gemeinsam mit dem World Choir For Peace den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Chorexperiments exklusiv anbietet. Hier besteht die Möglichkeit, den Profis Fragen zu stellen und andere Sängerinnen und Sänger kennenzulernen. Für alle, die es nicht zu den Workshops schaffen, werden die Aufzeichnungen davon im Anschluss hier abrufbar sein.

VIDEO: "Wir ziehen in den Frieden": Das Video zum Mitsingen (3 Min)

Freitag, 14. Oktober von 11.00 -12.00 Uhr: "Singen mit Dota"

Mit der Liedermacherin Dota Kehr singen wir uns ins Wochenende! Dota Kehr verrät uns ihr persönliches Einsing-Programm, mit dem sie sich auf ihre Konzerte vorbereitet. Außerdem erzählt sie von ihrer Arbeit als Künstlerin und davon, was sie zu ihren gesellschaftskritischen Texten inspiriert.

Digitale Chorprobe "Wir ziehen in den Frieden"

Am Sonnabend von 16.00 - 17.00 Uhr habt ihr die Möglichkeit, Fragen zur stimmlichen und digitalen Umsetzung eurer Videos zu stellen. Wie klingen wir gut auf der Aufnahme? Welche Stimmlagen sind möglich? Dieser Workshop ist gerade auch für Chöre spannend, denn Nicol Matt kann in Sachen "Notensätze für Chöre" weiterhelfen! Der Gründer des World Choir For Peace hat bereits im vergangenen Jahr professionell durch die Workshops des Chorexperiments geführt.

Präsenz vor der Kamera

Direkt im Anschluss an die "Digitale Chorprobe" lernt Ihr ab 17.00 Uhr vom Profi, wie Ihr Euch vor der Kamera darstellen könnt. Felix Powroslo arbeitet seit über 20 Jahren als Bühnencoach und Vortragstrainer, sowohl für professionelle Künstler wie Maybebop oder Bodo Wartke, als auch für Speaker und Führungskräfte. Seit 2014 lehrt er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. Dabei bringt Felix Powroslo seine reichhaltige eigene Bühnenerfahrung als studierter Sänger und Schauspieler in diesen Workshop mit ein. Er kennt Tipps und Tricks, wie euer Auftritt vor der Kamera zum Hingucker wird. Praxisnah und kenntnisreich unterstützt er das NDR Kultur Chorexperiment mit seiner Expertise.

Sonntag, 16. Oktober von 17.00 -18.00 Uhr: "Heilende Lieder"

Katharina und Wolfgang Bossinger leiten die Akademie für Singen, Natur und Gesundheit. Als Sängerin und Musiktherapeut sind sie beherzte Gesangsaktivisten. Sie gründeten den Verein "Singende Krankenhäuser" und sind Ehrenvorstände bei SingDichGesund - Verein zur Förderung der Lebensfreude. Im Workshop werden sie euch zeigen, was die heilende Kraft des Singens in Körper und Seele bewirken kann. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Arbeit und Erforschung der Wirkungen von Gesang entwickelten sie eine fundierte Methodik des heilsamen Singens, die sie euch am Sonntag vermitteln werden.

Sonntag, 16. Oktober von 18.00 -19.00 Uhr: John Rutter

John Rutter gehört international zur Spitze geistlicher Chormusik. Der britische Komponist und Dirigent wird uns im Workshop von sich und seinen Erfahrungen erzählen. Was hält er von unserem Chorexperiment? Welche Tipps gibt er den Teilnehmenden mit auf den Weg? Wird er gar mitsingen? Meldet euch jetzt zum Workshop an.

So meldet ihr euch an

Kurz bevor wir ins Workshop-Wochenende starten können, erhaltet ihr von uns per Mail alle Zugangsdaten für die Online-Kurse. Meldet euch hierfür bitte bis Donnerstag, 13. Oktober um 18.00 Uhr hier an oder schreibt uns eine Mail an chorexperiment@ndr.de. Wir wünschen euch viel Spaß und erkenntnisreiche Stunden bei unseren NDR Kultur Chorexperiment Workshops!

Melde Dich jetzt zu den Workshops an! Name, Vorname : * Ort : E-Mail : * Du möchtest uns noch etwas über Dein/Euer Chorprojekt erzählen? Dann los...: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Alle, die es nicht in die Workshops schaffen, können nach dem Wochenende an dieser Stelle Aufzeichnungen aller Kurse finden.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 31.10.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik