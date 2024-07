Museen im Norden: Viele Angebote für Kinder im Sommer 2024 Stand: 06.07.2024 14:43 Uhr Sommerzeit ist Ferienzeit. Damit es für die Kinder die schönste Zeit des Jahres wird, haben Museen im Norden spannende Programme im Angebot: von Abtauchen bis Eintauchen.

von Anina Laura Pommerenke

Lernen, gestalten, Spaß haben. So lässt sich vielerorts im Norden das Ferienprogramm der Museen zusammenfassen. Die Kinder können dabei spannende Fakten über Geschichte und Kunst lernen - aber auch selbst aktiv werden. Einige Programme sind bereits ausgebucht - doch für viele Angebote sind noch Plätze frei. Manche Häuser bieten beispielsweise das gesamte Jahr über Führungen und museumspädagogische Angebote für Kinder an, die auch jetzt im Sommer stattfinden.

Schloss Gottorf: Eintauchen ins Mittelalter

Geschichte erleben ist beispielsweise das Motto auf der Museumsinsel Schloss Gottorf in Schleswig. An verschiedenen Tagen können Kinder in mittelalterliche Gewänder schlüpfen und in das Burgleben im Mittelalter eintauchen. Dabei lernen sie zum Beispiel, dass Baden und Waschen in der Barockzeit als gefährlich galt und man sich lieber gepudert oder mit Parfüm eingesprüht hat. Oder aber sie ziehen den Forscherkittel vor und lüften das rund 2.000 Jahre alte Geheimnis einer Moorleiche. Ein Tipp für alle Eltern: Die können sich im Museum in der Zeit die aktuelle Ausstellung von Joana Vasconcelos anschauen.

Weitere Informationen "Schloss der Walküren": Joana Vasconcelos auf Schloss Gottorf Die Künstlerin zeigt in ihrer Kunst traditionelles portugiesisches Handwerk und kämpferische Frauen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. mehr

Föhr: Kratztechnik Sgraffito im Museum an der Westküste ausprobieren

Im Museum an der Westküste können Kinder in diesen Sommerferien verschiedene Kunsttechniken ausprobieren: Mit der Kratztechnik Sgraffito entstehen Kunstwerke auf schwarzem Papier, mit Pinsel und Temperafarben werden Impressionisten aus der Sammlung nachempfunden. Außerdem gibt es Angebote für die gesamte Familie, wie bei "Ich sehe was, das du nicht siehst" - dabei führt man ein Familienmitglied mit verbundenen Augen zum Lieblingsbild und beschreibt, was man sieht. Anschließend soll das beschriebene frei nachgezeichnet werden. Die Angebote gibt es den gesamten Sommer über für viele unterschiedliche Altersgruppen ab 4 bis 16 Jahren.

Weitere Informationen Museum Kunst der Westküste: Werke rund ums Meer Das Museum auf der Insel Föhr sammelt, erforscht und vermittelt Kunst, die sich mit den Themen Meer und Küste auseinandersetzt. mehr

Wikinger Museum Haithabu: Wer rollt das Heringsfass am schnellsten?

Auch beim Familienferienspaß im Wikinger Museum Haithabu steht das Erleben der Geschichte im Fokus: Wie haben die Menschen früher unter einem Dach gelebt? Wer kann das Heringsfass am schnellsten zum Hafen rollen? Wer kann sich beim Schwerttanz am längsten gegen seine Gegner behaupten? Fragen, die bei einer Familienführung geklärt werden - außerdem gibt es Angebote rund ums Thema Brot backen, Sport und Spielzeuge sowie Holzarbeiten.

Weitere Informationen Wikinger-Friesen-Weg: Mit dem Rad von der Schlei nach St. Peter-Ording Der 180 Kilometer lange Radfernweg führt auf historischen Spuren durch Schleswig-Holstein - von der Ost- an die Nordsee. mehr

Holz-Kunst entdecken im Hamburger Markk

Im Hamburger Markk steht in diesem Sommer ein zweitägiger Holzkunst-Workshop auf dem Programm. Zunächst werden im Museum Holzkunst-Masken und das Maori-Haus Rauru begutachtet, wobei Kinder ab acht Jahren spielerisch lernen können, welche künstlerischen Möglichkeiten Holz bietet und wie sich daraus eigene Kunstwerke herstellen lassen. Unter Anleitung der Künstlerin Ulrike Uhl können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann selbst mit Holz und Farbe arbeiten.

Weitere Informationen Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt (MARKK) Das MARKK ist das ehemalige Hamburger Völkerkundemuseum. Es zeigt Kunst und Kulturen aus allen fünf Kontinenten. mehr

Greifswald: Caspar David Friedrich im Fokus

Im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg lädt die Papierwerkstatt Florales Kinder ab 8 Jahren dazu ein, sich mit Papier auseinanderzusetzen. Erlaubt ist eigentlich alles: Falten, Reißen, Bemalen oder Bedrucken. Der Sommer im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald steht ganz im Zeichen des großen Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahres. Das Sommerferien-Angebot dreht sich rund um den Besuch des Künstlers im Juli 1818 in seiner Heimatstadt. Damals war der Maler gerade frisch verheiratet.

Weitere Informationen Horst-Janssen-Museum: Grafiken als individuelles Ausdrucksmittel Die Zeichnung als universelles Ausdrucksmittel des Menschen steht im Mittelpunkt des Horst-Janssen-Museum. mehr

Viele Angebote in den Hamburger Deichtorhallen

Auch die Hamburger Deichtorhallen haben in diesem Jahr ein ausführliches Sommerferien-Programm für Kinder. Im Angebot sind unter anderem der Umgang mit verschiedenen Techniken: von Foto-Workshops bis Stop Motion. Ein besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche ist auch die Teilnahme an einer Projektwoche im Rahmen des Klimaströme-Festivals. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Zukunftsvisionen für Hamburg in einem selbst konzipierten interaktiven Raum in spielerischer Form zum Leben erwecken. Egal ob sie von klimaneutralen U-Booten als Fortbewegungsmittel träumen oder doch lieber mehr Spielstraßen und Wiesen bevorzugen.

Weitere Informationen Deichtorhallen in Hamburg: Sanierung dauert noch bis 2027 Seit drei Jahren wird das Haus der Photographie der Hamburger Deichtorhallen saniert. Eigentlich sollte es in diesem Jahr fertig werden. mehr

Lübeck: Abtauchen in die Hansezeit

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck lädt zu einer Zeitreise ins Mittelalter und die Welt der Hanse ein. Bei dem Programm "Mit Karte und Kompass" geht es zum Beispiel um das Thema Navigation und Orientierung und die Frage, wie sich Menschen früher ohne Smartphone und Navigationsgerät orientieren konnten. Bis Anfang September läuft dazu auch noch eine Mitmach-Familien-Ausstellung. Ebenfalls auf der Ausstellung basiert der Workshop "Von Drachen, Schätzen und Verliesen. Eure epische Heldenreise" - zunächst dürfen die Kinder eine eigene Welt und die dazu passende Landkarte erschaffen und diese dann bei einer Heldenreise im Rahmen eines Pen-and-Paper-Rollenspiels zum Leben erwecken.

Weitere Informationen Europäisches Hansemuseum Lübeck Das Europäische Hansemuseum Lübeck gilt weltweit als erste Adresse für die Geschichte der Hanse. mehr

Offenes Atelier vor der Kunsthalle Bremen

Die Kunsthalle Bremen will nach dem großen Erfolg 2023 auch in diesem Jahr an mehreren Wochenend-Terminen zum offenen Atelier unter freiem Himmel einladen. Dank Staffeleien, Papier und farbigen Zeichenmaterialien geht es direkt los - Inspiration finden Interessierte beim bunten Treiben vor Ort oder wahlweise bei den Meisterwerke der Kunsthalle. Bis zum 14. Juli ist außerdem die Familienausstellung "Wild! Kinder - Träume - Tiere - Kunst" zu sehen, die am letzten Tag mit einem großen Angebot für Familien endet - darunter Figurentheater und ein offenes Atelier.

Weitere Informationen Kunsthalle Bremen Die Kunsthalle Bremen ermöglicht eine Reise durch mehr als 700 Jahre Kunstgeschichte an einem Tag. mehr

Modische Expedition ins alte Rom in Kalkriese

Im Varusschlacht Museum und Park Kalkriese geht es in diesem Jahr um Mode. In einer Führung zur aktuellen Sonderausstellung machen sich Familien auf die Suche nach der Fashion-Ikone des alten Roms und nehmen die beliebtesten Kleidungsstücke der Römer auf. Außerdem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Tunika für das Lieblingskuscheltier nähen, das daher unbedingt mitgebracht werden sollte.

Weitere Informationen Kalkriese: Museum und Park zur Varusschlacht Die Ausstellung im Osnabrücker Land widmet sich der bedeutenden Schlacht zwischen Germanen und Römern und zeigt Fundstücke. mehr

Klebe-Tattoos im MK&G In Hamburg

Im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg finden auch in den Sommerferien spezielle Kinderführungen statt: Anhand der Ausstellung "Anna Haifisch. Bis hierhin lief's noch gut" gestalten Kinder gemeinsam mit dem Künstler Marlin van Soest im Freiraum des MK&G eigene Klebe-Tattoos mit lustigen Tierfiguren. Auch der Kinder-Kunst-Club an der Kunsthalle Rostock findet beispielsweise im Juli statt, dabei können Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren das Museum in kleinen Schritten erkunden und anschließend malen, schneiden, basteln und kleben. Und auch im Kunstmuseum Wolfsburg findet in den Sommerferien eine Kinderlesung mit anschließender Möglichkeit zum selber Gestalten statt. Das Angebot gehört zum museumspädagogischen Begleitprogramm der Ausstellung "Welten in Bewegung". Das Sommerferienprogramm im Kunstmuseum ist ansonsten schon komplett ausgebucht.

Weitere Informationen Mit Anna Haifisch durch die Hamburger Ausstellung Rund 300 Arbeiten von den Anfängen bis heute zeigt das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe unter dem Titel "Bis hierhin lief's noch gut". Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 05.07.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel mit Kindern Kinderbetreuung