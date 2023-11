Kunsthalle Bremen Stand: 06.10.2023 16:09 Uhr Von Albrecht Dürer über Claude Monet, Vincent van Gogh, Max Beckmann und John Cage bis James Turrell: Die Kunsthalle Bremen ermöglicht eine Reise durch rund 700 Jahre Kunstgeschichte.

1823 wurde der Kunstverein in Bremen gegründet, der dann vor über 170 Jahren, unweit des Bremer Marktplatzes, mit der Kunsthalle Bremen das erste eigenständige Haus für eine bürgerliche Sammlung in Deutschland erbaute. Noch heute wird die Kunsthalle privat durch den Kunstverein in Bremen getragen und gehört zu den bedeutendsten und schönsten Museen Europas.

700 Jahr Kunstgeschichte

Die vielfältige Sammlung umspannt Kunstwerke aus acht Jahrhunderten. Zu entdecken gibt es Meisterwerke der europäischen Malerei und Skulpturen des 14. bis 21. Jahrhunderts, internationale Foto- und Medienkunst sowie eines der bedeutendsten deutschen Kupferstichkabinette.

Seit der Errichtung des ersten Museumsgebäudes im Jahr 1849 beherbergt die Kunsthalle Bremen zudem eine eigene kunstwissenschaftliche Fachbibliothek mit einem Bestand von knapp 95.000 Bänden. Neben Werkverzeichnissen, Auktions-, Ausstellungs- und Sammlungskatalogen findet man hier eine große Sammlung illustrierter Bücher des 15. bis 20. Jahrhunderts.

