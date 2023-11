Europäisches Hansemuseum Lübeck Stand: 03.10.2023 19:46 Uhr Das Europäische Hansemuseum erzählt die Geschichte der Hanse anhand ihrer vier wichtigsten Kontore in Nowgorod, Brügge, London und Bergen. Die Hanse war das bedeutendste und mächtigste Handelsnetzwerk des Mittelalters.

Als niederdeutsche Kaufleute aus Soest, Münster, Groningen und Lübeck im Jahr 1193 am Ufer des Flusses Newa landeten, ahnten sie noch nicht, dass sie eine mächtige Vereinigung mitbegründeten, die ab dem 14. Jahrhundert als "Dudesche Hense" bekannt wurde. Was zunächst ein loser Verbund von Fernkaufleuten für anstehende Handelsgespräche in der Stadt Nowgorod war, sollte sich in den nächsten Jahrhunderten zum einflussreichsten Wirtschafts- und Städteverbund Nordeuropas entwickeln.

Mut, Macht, Mythos - der Hanse auf der Spur

Das Europäische Hansemuseum Lübeck zeigt die facettenreiche Entwicklung dieses Zusammenschlusses von Kaufleuten bis hin zu einem führenden Handelsnetzwerk mit über 200 Städten. Der Wagemut der Hansekaufleute, das Leben in der Fremde, Reichtum, Prunk und Pracht sowie der alles Handeln bestimmende Glaube sind ebenso Thema der Dauerausstellung wie die endgültige Auflösung des einstigen Handelsnetzwerkes.

Schlüsselereignisse der Hansegeschichte können Besucherinnen und Besucher in rekonstruierten Szenen erkunden. So werden beispielsweise eine belebte Verkaufshalle in Brügge, der Alltag in den auswärtigen Niederlassungen der Hanse, den sogenannten Kontoren, sowie die Auswirkungen der Pest in Lübeck im 14. Jahrhundert erfahrbar gemacht. Zahlreiche wertvolle Originalobjekte, seltene Dokumente, Gemälde und Sammlungsstücke veranschaulichen zudem das Leben und Arbeiten der niederdeutschen Kaufleute.

Neben der Dauerausstellung zeigen zahlreiche Sonderausstellungen spannende Aspekte der Hansegeschichte und schlagen einen Bogen in die Gegenwart. Zudem erzählt eine archäologische Ausgrabungsfläche von den Anfängen der Besiedlung um das Jahr 800 sowie der Stadtgründung Lübecks im Jahr 1143. Auch das Burgkloster zu Lübeck, eine der bedeutendsten mittelalterlichen Klosteranlagen Norddeutschlands, gehört zum Europäischen Hansemuseum. In einem gesonderten Rundgang durch das Kloster können die Gäste mithilfe eines Audioguides Einzelheiten zur Geschichte des Klosters erfahren.

