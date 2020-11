NDR Radiokunst: "Jenseits von Eden" wird zum Hörspiel Stand: 17.11.2020 11:31 Uhr Die Hörspielproduktion von John Steinbecks Familiensaga "Jenseits von Eden" hat aktuelle Anknüpfungspunkte: Ist man seinem Schicksal ausgeliefert ist oder kann man selbst darüber entscheiden?

von Anina Pommerenke

Drei Schauspieler stehen sich mit mehreren Metern Abstand im Studio gegenüber. Ihre Texte haben sie vor sich auf frisch desinfizierten Notenständern liegen. Durchaus ungewohnte Arbeitsbedingungen für Schauspieler wie Thomas Loibl, die sonst bei den Hörspielproduktionen auch gerne vollen Körpereinsatz zeigen.

"Soziale Distanzierung - das ist das Gegenteil von dem, was meinen Beruf so auszeichnet", sagt er. "Man versucht soziale Nähe aufzubauen und will im Grunde auch davon erzählen. Das ist etwas komisch, aber in dem Medium Hörspiel geht das natürlich. Da kann man das über die Stimme herstellen. Das ist natürlich super."



Eine aufwendige Hörspielproduktion

Und an diesen Nuancen der Stimme arbeitet das Team um Regisseurin Christiane Ohaus mit den drei Schauspielern - auch das letzte Detail muss stimmen. Insgesamt sind in der knapp zweimonatigen Produktionszeit über 20 Schauspielerinnen mit großen und kleinen Rollen dabei.

Loibl findet, dass man sich bei den Figuren auch heute noch einiges abgucken könne: Die Kraft aufzubringen, auch schwierige Zeiten zu überstehen - sowohl körperlich, wie auch seelisch. Eine Art Trainingscamp gegen Ängste. Das sei gerade jetzt in Zeiten von Corona für uns alle wichtiger denn je: "Davon bin ich fest überzeugt, dass wir aus solchen Romanen, Hörspielen, etwas beziehen können. Wir können es nachempfinden, durchgehen, aber das ist erstmal nur ein Spiel. Wir können es dadurch üben und trainieren."

Kleinste Details und andere Schicksalsfragen

Doch auch bei so tiefgehenden Fragen, stehen manchmal ganz weltliche Probleme im Weg. Heute: ein knurrender Magen. Der lässt sich ein Glück schnell mit einer kleinen Mittagspause in den Griff bekommen. Ob sich für das Schicksal ebenso einfache Lösungsansätze finden lassen - können Sie dann im kommenden Jahr in der Hörspielserie "Jenseits von Eden" nachhören.

