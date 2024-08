Stand: 15.08.2024 17:42 Uhr Hildesheim: Ausstellung "Oh my gold!" zeigt 1.000 Jahre alte Madonna

Ab dem 16. August steht im Hildesheimer Dommuseum in der Sonderausstellung "Oh my gold!" die 1.000 Jahre alte Goldene Madonna im Mittelpunkt. Sie stammt aus der Zeit von Bischof Bernward und wurde aus Gold und Edelsteinen gefertigt - ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst. Das Bistum Hildesheim teilte mit, die Marienfigur sei eines der ältesten vollplastischen Bilder der Gottesmutter und stehe beispielhaft für die damalige revolutionäre Einführung von dreidimensionalen Figuren in den Kirchenraum. Die Ausstellung beleuchtet die vielfältigen Verwandlungen der Madonna vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert. Zu sehen ist die Schau bis Januar 2025. | Sendebezug: | 15.08.2024 17:30 | NDR Kultur