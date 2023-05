eat.READ.sleep: Podcast-Session mit Büchertausch in Schwerin Stand: 12.05.2023 00:08 Uhr Die Hosts Jan Ehlert und Katharina Mahrenholtz waren am Donnerstag im NDR Landesfunkhaus Schwerin. Dort haben sie vor Publikum für Bücherklassiker geschwärmt - und auch ein brandneues besprochen.

Am Donnerstag waren Jan und Katharina in der schönen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Im Foyer des Landesfunkhauses gab es eine besondere Podcast-Session: Die Hosts stellten Neuerscheinungen und Lieblingsbücher vor, erzählten Anekdoten aus dem Studio, spielten Stadt-Land-Buch und forderten das Publikum zum literarischen Quiz heraus.

Teilnahme unter einer Bedingung: Tauschbücher mitbringen!

Der Eintritt war fast frei: Jeder Gast soll zwei bis fünf Tauschbücher mitbringen, denn im Anschluss an das Bühnenprogramm gab es eine Buch-Tausch-Börse. Dabei konnten die angereisten Podcastfans aus der Region sowie aus Stralsund und Kassel - ein Getränk miteinander einnehmen und mit den eat.READ.sleep.-Hosts ins Gespräch kommen. Die Tauschbücher waren in einem guten Zustand: nicht zu alt und nicht zu speziell.

Die neuen Podcastfolgen gibt es jeweils alle 14 Tage freitags ab 6.00 Uhr online unter ndr.de/eatreadsleep, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

