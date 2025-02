eat.READ.sleep.: (132) Kohlroulade und Einfache Sprache Stand: 28.02.2025 06:00 Uhr Was für Angebote gibt es für Menschen mit Leseschwäche, die trotzdem gute Bücher lesen möchten? Darüber sprechen die Hosts mit Sönke Stiller, einem Experten für Einfache Sprache.

Wo findet man Bücher in Einfacher Sprache? Das verrät der Gast der Folge, Sönke Stiller vom Verlag "Spaß am Lesen". Der Verlagsgründer aus Münster erzählt über Literatur in Einfacher Sprache und erklärt, was der Unterschied zu Leichter Sprache ist. Außerdem gehen die beiden Hosts ins Museum: Mit dem Buch "Monas Augen" werfen sie einen Blick auf weltbekannte Gemälde. Katharina feiert eine kulinarische Premiere. Jan hat ihr eine frische Kohlroulade mitgebracht, dessen Rezept er aus dem neuen Buch einer finnischen Autorin hat - "Arctic Mirage": ein mörderisches Ehedrama aus dem verschneiten Lappland. Mit Katharina geht es ins Irland der 2010er-Jahre, und gemeinsam bereisen die beiden im "Buchladen" literarisch die Normandie. Jan erinnert sich an einen persönlichen Mentor, nur die Bestsellerchallenge sorgt für Bauchschmerzen.

AUDIO: (132) Kohlrouladen und Einfache Sprache (71 Min) (132) Kohlrouladen und Einfache Sprache (71 Min)

Die Bücher der Sendung:

Thomas Schlesser: "Monas Augen". Deutsch von Nicolas Denis, Piper Verlag. (Bestsellerchallenge)

"Monas Augen". Deutsch von Nicolas Denis, Piper Verlag. (Bestsellerchallenge) Hanjo Kesting : "Thomas Mann. Glanz und Qual". Wallstein. (Buchtipp von Jan)

: "Thomas Mann. Glanz und Qual". Wallstein. (Buchtipp von Jan) Terhi Kokkonen: " Arctic Mirage". Deutsch von Elina Kritzokat, Hanser Berlin. (Buchtipp von Jan und literarische Vorspeise)

Arctic Mirage". Deutsch von Elina Kritzokat, Hanser Berlin. (Buchtipp von Jan und literarische Vorspeise) Caroline O'Donoghue : "Die Sache mit Rachel". Deutsch von Christian Lux, Kiepenheuer & Witsch (Buchtipp von Katharina)

: "Die Sache mit Rachel". Deutsch von Christian Lux, Kiepenheuer & Witsch (Buchtipp von Katharina) Willy Vlautin : "Ein feiner Typ". Deutsch von Nikolaus Hansen, Berlin Verlag (All Time Favourite)

: "Ein feiner Typ". Deutsch von Nikolaus Hansen, Berlin Verlag (All Time Favourite) Mirko Bonné : "Nie mehr Nacht". Schöffling & Co. (Buchladentipp von Jan)

: "Nie mehr Nacht". Schöffling & Co. (Buchladentipp von Jan) Fanny Andre : "Zwei am Meer". Deutsch von Ingrid Ickler, Dumont (Buchladentipp von Katharina)

: "Zwei am Meer". Deutsch von Ingrid Ickler, Dumont (Buchladentipp von Katharina) Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Maja Lunde: "Für immer". Deutsch von Ursel Allenstein, btb

Rezept für Kohlroulade

Zutaten

Einen Weißkohl

400 Gramm Rinderhack

1-2 Eier

1 trockenes Brötchen

1 Zwiebel

500 ml Brühe

Etwas Soßenbinder

Etwas Senf

Wenn man’s mag: Etwas Kümmel

Zubereitung

Den Strunk vom Kohl entfernen. In einem Topf mit Salzwasser kochen, bis sich die Kohlblätter von selbst lösen. Etwa acht bis zehn Blätter auswählen, mit kaltem Wasser abschrecken und beiseitelegen. Das Brötchen in Wasser einweichen, gemeinsam mit dem Fleisch, den Eiern, der Zwiebel und den Gewürzen in eine Schüssel geben und gut vermengen. Hackfleisch kneten und zu einer festen Form zusammendrücken.

Anschließend legt ihr die Hackfleischbällchen auf die Kohlblätter und wickelt diese um das Fleisch herum. Sollte es nicht von allein halten, könnt ihr den Kohl mit einem Zahnstocher oder mit Küchengarn fixieren. Die gewickelten Rouladen in einer Pfanne anbraten, Brühe und Soßenbinder hinzugeben und in der Pfanne circa 30 Minuten schmoren lassen. Die Soße könnt ihr nach Belieben nachwürzen, ich habe sie auch mit einem Schuss Rotwein und etwas Sahne verfeinert.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 01.03.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis