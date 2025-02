eat.READ.sleep.: Der Bücherpodcast bei der lit.COLOGNE 2025 Stand: 20.02.2025 10:54 Uhr In Köln werden die Hosts des NDR Kultur Bücherpodcasts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser am 27. März 2025 eine kurzweilige Bühnen-Show rund ums Lesen präsentieren.

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. gibt Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit großem Erfolg: Die Podcast-Community wächst und wächst. In Köln wird eine Podcast-Folge vor Publikum aufgenommen.

Nach einem interaktiven Warm-Up liefern die Podcast-Hosts, Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser, eine kurzweilige Bühnen-Show rund ums Lesen: Lieblingsbücher werden gepriesen, Bestseller auch mal verrissen oder kontrovers diskutiert. Es gibt eine literarische Vorspeise, spontane Interaktionen und am Ende ein Bücher-Quiz.

Unter anderem wird es um das Phänomen New Adult gehen. Der Trend ist ungebrochen, vor allem Romantasy-Titel erobern die Bestsellerlisten. Was bedeutet das für den Buchmarkt, wie reagieren die Verlage und woher kommt die Faszination für Drachen & Co? Um diese Fragen wird es im Gespräch mit der Autorin Marie Niehoff und KYSS Programmleiterin Anne Rudolph gehen.

Die Karten kosten 28,75 Euro, ermäßigt für Rollstuhlfahrer*innen 24,35 Euro. Sie sind ab sofort erhältlich - online unter lit.cologne.myticket.de

Karten für den 27. März bei der Lit COLOGNE 2025

Termin: 27. März 2025 um 20 Uhr

Ort: Volksbühne am Rudolfplatz

Adresse: Aachener Str. 5, 50674 Köln

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von eat.READ.sleep. in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio App der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.

