eat.READ.sleep.: (102) Shortbread mit Bonnie Garmus Stand: 22.12.2023 06:00 Uhr Personen-Overload im Mittelalter-Roman, Familiengeheimnisse frei nach Franzen und ein gewagter Patchwork-Plot.

Daniel und Katharina verstricken sich in Patchwork-Plots und verzweifeln am Personen-Overload im Mittelalter-Roman. Wo gibt es welche Familiengeheimnisse und was hat Jonathan Franzen damit zu tun? Was ist der beste Wolldeckenroman 2023? Wie heißt der Hund von Bonnie Garmus und warum hat sie nie ihren ersten Roman veröffentlicht? Alle Antworten in unserer XXL-Weihnachtsfolge mit Überraschungen.

AUDIO: (102) Shortbread mit Bonnie Garmus (78 Min) (102) Shortbread mit Bonnie Garmus (78 Min)

Die Bücher der Sendung:

Sabine Ebert : "Der Silberbaum" (Knaur)

: "Der Silberbaum" (Knaur) Sarah Morgan : "Weihnachten kann kommen", übersetzt von Sarah Heidelberger (Harper Collins)

: "Weihnachten kann kommen", übersetzt von Sarah Heidelberger (Harper Collins) Julie Caplin : "Das kleine Schloss in Schottland" von Julie Caplin, übersetzt voin Christiane Steen (Rowohlt)

: "Das kleine Schloss in Schottland" von Julie Caplin, übersetzt voin Christiane Steen (Rowohlt) Philipp Oehmke : "Schönwald" (Piper)

: "Schönwald" (Piper) Bonnie Garmus : "Eine Frage der Chemie", übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann (Piper)

: "Eine Frage der Chemie", übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann (Piper) Astrid Lindgren: "Michel aus Lönneberga", übersetzt von Karl-Kurt Peters (Oetinger)

Das Rezept für schottisches Shortbread

Zutaten:

100 g Zucker

200 g Butter

300 g Mehl

¼ TL Salz

Zubereitung:

Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig verrühren, 1 Std. kühlen. Etwa 1,5 cm dick zu einem Rechteck ausrollen und in ca. 2 cm breite und 6 cm lange Stücke schneiden. Die Oberfläche mit einer Gabel mehrmals einstechen. Das Shortbread bei etwa 170 °C (vorgeheizt) für ca. 20 min backen.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 22.12.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis