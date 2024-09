Stand: 03.09.2024 13:25 Uhr Zwei Ausstellungen zu Thomas Manns "Zauberberg" in Lübeck

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Weltbestsellers "Der Zauberberg" eröffnen am 13. September zwei Ausstellungen im Lübecker Museumsquartier. Die Schau "Thomas Manns Der Zauberberg. Fiebertraum und Höhenrausch" (bis 1.3.2025) im St. Annen Museum erzählt von den zentralen Themen des Romans des Literaturnobelpreisträgers Mann (1875-1955) wie Liebe, Krankheit, Tod, Politik und Philosophie. Zeitgleich will die britische Künstlerin Heather Phillipson die Kunsthalle St. Annen in ein vom Roman inspiriertes begehbares Kunstwerk verwandeln (bis 2.3.2025). | Sendebezug: | 03.09.2024 13:30 | NDR Kultur