Stand: 19.08.2024 14:39 Uhr Zum 6. Mal in Hamburg: Chopin Festival startet im Oktober

Zum sechsten Mal findet in Hamburg das Chopin Festival statt. Vom 13. bis 20. Oktober wird es an verschiedenen Orten in der Stadt Konzerte und Meisterkurse geben. Außerdem wird bei der Eröffnung des Klavierfestivals der erste Stummfilm über das Leben von Frédéric Chopin gezeigt: "La valse de l'adieu" lautet der Titel des wiederentdeckten und restaurierten Films aus dem Jahr 1927. Im Rittelmeyer-Saal werden sich internationale, junge musikalische Talente präsentieren. | Sendebezug: 19.08.2024 13:30 | NDR Kultur