Stand: 12.12.2024 15:07 Uhr Zehn Millionen Euro mehr für Hamburger Filmförderung

Für in Hamburg produzierte Filme und Serien soll es künftig mehr Geld geben. Das Budget der Moin Filmförderung werde in den kommenden zwei Jahren insgesamt um zehn Millionen Euro steigen, teilten Kulturbehörde und Moin mit. Entsprechende Haushaltspläne sollen in der kommenden Woche in der Hamburgischen Bürgerschaft verabschiedet werden. Moin-Chef Helge Albers sprach von einem "echten Lichtblick in der aktuell angespannten Lage der Filmbranche". Das Gesamtbudget der Moin Filmförderung steigt damit auf 20 Millionen Euro pro Jahr. | Sendebezug: 12.12.2024 19:00 | NDR 90,3 Kulturjournal