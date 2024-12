Stand: 20.12.2024 14:45 Uhr "Yes AI can": Bewerbungsstart für Beiträge zum Kunstfestival

Künstler*innen und Teams können bis zum 1. März 2025 Beiträge für das Festival "Yes AI Can" einreichen, das vom 25. bis 28. September kommenden Jahres in der Nikolaikirche Rostock stattfindet. Für das interdisziplinäre Kunstfestival werden KI-generierte Arbeiten, interaktive Installationen, audiovisuelle Formate sowie Performances aus Musik, Tanz und Theater, die digitale Elemente einbeziehen, gesucht, wie die evangelische Nordkirche am Freitag mitteilte. Thematischer Schwerpunkt seien Schöpfung, Künstliche Intelligenz und aktuelle Medienphänomenen wie Fake News. | Sendebezug: 20.12.2024 14:30 | NDR Kultur