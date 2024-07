Stand: 26.07.2024 12:59 Uhr Wilhelm Busch Museum stellt Österreicher und Deutsche gegenüber

In der Ausstellung "Die lieben Nachbarn" widmet sich das Wilhelm Busch Museum in Hannover ab Sonnabend der vielschichtigen Beziehung zwischen Deutschen und Österreichern. Beide Seiten kultivierten eine "gepflegte gegenseitige Abneigung bei gleichzeitiger Bewunderung der Stärken des Anderen", teilte das Museum am Freitag mit. Die Ausstellung mache sich auf die Suche nach dem, was die "Piefkes" von den "Ösis" trenne und was sie miteinander verbinde - außer der 818 Kilometer langen Grenze, hieß es. Die Ausstellung läuft bis zum 17. November. | Sendebezug: 26.07.2024 10:10 | NDR Kultur