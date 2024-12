Stand: 23.12.2024 14:30 Uhr Weniger Baustellen: Rom enthüllt sich fürs Heilige Jahr

Rom bereitet sich auf das "Heilige Jahr 2025" vor, zu dem über 30 Millionen Besucher erwartet werden. Immer mehr Sehenswürdigkeiten, Straßen und Plätze in der Ewigen Stadt sind von Bauzäunen und Umleitungen befreit. Papst Franziskus eröffnet das Jubiläumsjahr an Heiligabend. Ein bedeutendes Bauprojekt ist die neue Piazza Pia mit Verkehrstunnel, die am Montag im Beisein von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni feierlich eingeweiht wird. | Sendebezug: 23.12.2024 15:40 | NDR Kultur