Stand: 28.12.2024 07:45 Uhr Weihnachtssongs auf den Top-Plätzen der Charts

Auf den Top-Plätzen der Offiziellen Deutschen Charts geht es noch immer sehr weihnachtlich zu. So belegt Mariah Carey mit ihrem 30 Jahre alten Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" Platz eins der Single-Charts, wie GfK Entertainment mitteilt. Dahinter rangiert Wham! mit "Last Christmas", Platz drei belegt Brenda Lee mit "Rockin' Around The Christmas Tree". In den Album-Charts bleibt die Anzahl an Weihnachtsalben mit 36 auf gleichem Niveau wie 2023. Michael Bublé rangiert mit "Christmas" auf Platz eins, gefolgt von Mariah Carey mit ihrem Album "Merry Christmas" auf der Zwei. Linkin Park rutscht von Platz zwei auf Platz drei. | Sendebezug: 28.12.2024 07:20 | NDR 2