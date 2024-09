Stand: 23.09.2024 13:45 Uhr Wedeler Musiktage feiern Besucherrekord mit über 2.400 Gästen

Die Wedeler Musiktage sind am Sonntagabend mit zwei Auftritten von John Neumeiers Bundesjugendballett zu Ende gegangen. In den vergangenen zwei Wochen lockten elf Veranstaltungen über 2.400 Besucher an, was einen neuen Rekord markiert. Zwei neue Spielorte, die Kapelle auf dem Waldfriedhof und die Jensen Werft im Wedeler Yachthafen, fanden großen Anklang beim Publikum. Matthias Dworzack, der künstlerische Leiter des Festivals, zieht eine positive Bilanz: Sowohl Stammgäste als auch neue Besucher hätten sich von der künstlerischen Qualität und den außergewöhnlichen Orten beeindruckt gezeigt. | Sendebezug: 23.09.2024 13:30 | NDR Kultur