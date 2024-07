Stand: 12.07.2024 11:18 Uhr Wagnerforscher und Politologe Udo Bermbach verstorben

Udo Bermbach ist nach schwerer Krankheit am 10. Juli 2024 in Hamburg im Kreis seiner Familie im Alter von 86 Jahren verstorben. Bermbach war von 1971-2002 Professor für Politische Ideengeschichte an der Universität Hamburg und gilt als einer der versiertesten und originellsten deutschen Wagner-Kenner. Mit seinen Arbeiten zu dessen Werken, zu den Bayreuther Festspielen und zu der ideologiegeprägten Wagner-Rezeption hat er Maßstäbe gesetzt. Als Gründer und Mitherausgeber der internationalen Zeitschrift "wagnerspectrum" gab er wichtige Impulse für die Wagner-Forschung. 2000 wirkte er als Konzeptdramaturg bei Jürgen Flimms Bayreuther "Ring"-Inszenierung mit. | Sendebezug: | 12.07.2024 11:00 | NDR Kultur