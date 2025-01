Stand: 02.01.2025 08:16 Uhr Verhandlungen über Kühne-Oper in Hamburg schreiten voran

Milliardär Klaus-Michael Kühne hatte angekündigt, 300 Millionen Euro für den Bau einer neuen Oper in Hamburg zur Verfügung zu stellen. Nach anfänglicher Skepsis schreiten die Planungen voran. "Das wäre eine großartige mäzenatische Geste, die wir auch gerne annehmen würden. Dann würden wir auch ein Grundstück zur Verfügung stellen und das Projekt gemeinsam realisieren", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Ein Grundstück in der Hafencity wurde bereits gefunden. Nach Angaben von Kühne hänge das Projekt nur noch an bürokratischen Auflagen. Ob das Geld ausreicht, steht nach Angaben der Kulturbehörde noch nicht fest. | Sendebezug: 02.01.2025 08:15 | NDR Kultur