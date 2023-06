Stand: 08.06.2023 15:43 Uhr Varusschlacht-Museum zeigt erstmals römischen Schienenpanzer

Das Varusschlacht-Museum in Kalkriese bei Osnabrück präsentiert vom 10. Juni an erstmals den bislang ältesten und weltweit einzig erhaltenen römischen Schienenpanzer der Öffentlichkeit. Unter dem Titel "COLD CASE - Tod eines Legionärs" wird das 2018 bei Ausgrabungen im Museumspark entdeckte Rüstungsteil in einer Sonderausstellung bis zum 5. November zu sehen sein, teilte das Museum am Donnerstag mit. Der Panzer besteht aus waagerecht übereinander angeordneten Schienenplatten, die den Oberkörper schützen sollten, und wurde in einem Erdblock geborgen. Zusammen mit dem spektakulären Fund werden weitere internationale Exponate gezeigt. | Sendebezug: | 08.06.2023 15:30 | NDR Kultur