Stand: 01.04.2019 14:43 Uhr

Nobelpreisträgerin Müller liest auf Usedom von Juliane Voigt

Wenn auf Usedom im Frühjahr die Strände noch leer sind beginnen die Usedomer Literaturtage. In diesem Jahr lautet die Überschrift: "Denk ich an Deutschland …" Dafür kommen hochkarätige Autoren, wie Nobelpreisträgerin Herta Müller, Martin Walser oder Donna Leon, auf die schmale Ostseeinsel.

100 Jahre nach der Wahl des ersten demokratisch gewählten Parlaments, 70 Jahre nach der Gründung der DDR und 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung geht es auf der deutsch-polnischen Insel um Deutschland und die Deutschen in Kultur, Politik und Sprache. Intendant Thomas Hummel eröffnete am Sonntagnachmittag den Bücherfrühling auf Usedom. "Wir haben hervorragende Autoren in dieser Woche zu Gast", sagt Hummel. Mit dem Podium "Globalisierungsverlierer? - Deutschland und die Stellung in einem zukünftigen Europa" starteten am 31. März die Literaturtage.

Intendant Hummel: "Politik kann von der Literatur lernen"

Politik und Literatur hätten Schnittmengen, meint Hummel. Lehren aus der Geschichte und Themen der Gegenwart würden von Schriftstellern aber nicht in politischen Dekaden verwaltet. "Es ist sehr wichtig, dass die Politik auch von der Literatur lernen kann, zum Beispiel das kultivierte Auftreten oder das kultivierte Miteinander", so der Intendant. "Es ist es sehr wichtig, diesen Aspekt zu beleuchten. Wir freuen uns natürlich, dass wir auch Norbert Lammert bei uns haben, der das ja in exzellenter Weise auch kann."

Norbert Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident, wird am 4. April in Heringsdorf über Kultur, Sprache und Politik reden. Im vergangenen Jahr war er zum ersten Mal Gast der Usedomer Literaturtage und eröffnete seine Lesung mit dem Gedicht "Weltende" von Jacob von Hoddis aus der Zeit knapp vor dem Ersten Weltkrieg.

Am 3. April liest Martin Walser. Anders als angekündigt wird es eine Live-Übertragung aus dessen Wohnzimmer in Überlingen geben. Mindestens ebenso freudig erwarten die Usedomer eine große Frau der deutschen Literatur, erzählt Hummel: "Wir sind sehr froh, dann unseren Höhepunkt zu feiern: Herta Müller ist zu Gast auf der Insel Usedom." Die Nobelpreisträgerin werde aus ihrem Werk lesen.

Als Gewinnerin des Usedomer Buchpreises wird Jenny Erpenbeck am Wochenende ihren Preis in Ahlbeck entgegennehmen - für zwei unterschiedliche Bücher. In "Heimsuchung" geht es um ein Dorf in Brandenburg, das geräumt werden soll. Und in "Gehen, ging, gegangen." um afrikanische Flüchtlinge in Berlin. "In 'Gehen, ging, gegangen' geht es auch um Menschen, die an dem Ort, an dem sie eigentlich bleiben wollten nicht bleiben konnten, Menschen, die infolge des Bürgerkriegs in Libyen von dort vertrieben wurden.

Jaroslaw Rudiš war der Preisträger 2018. Er stellt sein aktuelles Buch "Winterbergs letzte Reise" am 5. April in Peenemünde vor. "Ich fange bei Königgrätz 1866 an, diese Schlacht zwischen Preußen und Österreich. Ich bin in der Nähe aufgewachsen", erzählt Rudiš. "Immer wieder zieht mich diese Schlacht dorthin zurück. Auch 'Winterberg' fühlt sich mit dieser Schlacht verbunden. Es ist Winter und so geht’s los."

Für einige Veranstaltungen, meldet der Veranstalter, gibt es auch noch Karten. Zum Beispiel für Donna Leon, Botschafterin der Insel Usedom, die zu Gast ist mit ihrem neuen Venedig-Krimi. Auch für die Lesung mit Nobelpreisträgerin Herta Müller und die Leinwandlesung mit Martin Walser sind Karten noch an der Abendkasse erhältlich.

